У Мінцифри розповіли, як захистити Telegram-акаунт від шахраїв

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«Понад 70% українців звертаються на гарячу лінію цифрової безпеки Nadiyno.org із запитами щодо зламу Telegram-акаунтів», — зазначили у Мінцифри.

Серед найпоширеніших видів фішингових атак:

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