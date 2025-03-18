За час повномасштабної війни месенджер Telegram одночасно став джерелом оперативних новин та найбільшим розплідником шахрайства. Міністерство цифрової трансформації надало поради, як захистити свої акаунти від зламу шахраїв.
18 березня 2025, 18:46
У Мінцифри розповіли, як захистити Telegram-акаунт від шахраїв
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«Понад 70% українців звертаються на гарячу лінію цифрової безпеки Nadiyno.org із запитами щодо зламу Telegram-акаунтів», — зазначили у Мінцифри.
Найпоширеніші фішингові атаки
Серед найпоширеніших видів фішингових атак:
- голосування,
- прохання позичити гроші,
- фейкова підтримка Telegram,
- подарунок Telegram Premium.
Як захистити акаунт від злочинців
- увімкнути двоетапну перевірку;
- не переходити за сумнівними посиланнями;
- перевіряти активні сесії в налаштуваннях Telegram і виходити з невідомих пристроїв;
- закривати доступ до персональної інформації;
- використовувати паролі та «двофакторку», замість SMS для авторизації.
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Джерело: Мінфін
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