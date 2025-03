Інвестори скуповують китайські акції на тлі торгової війни Трампа

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Індекс Hang Seng, що є основним індексом Гонконгу, де представлені акції багатьох великих китайських компаній, показав зростання на 17% з січня, коли Трамп вступив на посаду президента США.

Для порівняння, індекс S&P 500 впав приблизно на 9%, втративши $4 трлн ринкової капіталізації після досягнення рекордних максимумів минулого місяця.

Непередбачувані заяви Трампа щодо підвищення мит та дії, спрямовані на скорочення федеральних державних витрат, поставили під питання привабливість американських акцій, які з 2021 року демонстрували значно кращі результати порівняно з більшістю інших світових фондових ринків.

За словами Енді Вонга, старшого керівника Pictet Asset Management, що базується в Гонконзі, інвестори змінили свою позицію, перейшовши від стратегії «TINA» (There Is No Alternative to U.S. assets — «Немає альтернативи активам США») до «TIARA» (There Is A Real Alternative — «Є реальна альтернатива»).

Технологічні акції, які з початку 2025 року зросли на 29% і минулого тижня досягли найвищого рівня за понад три роки, стали головною рушійною силою китайського ринкового ралі.

Як і багато інших інвесторів, що оптимістично налаштовані щодо китайських акцій, Вонг заявив, що бачить потенціал в технологічному, оборонному та споживчому секторах.

Ключова причина оптимізму — китайські акції залишаються недооціненими, торгуючись на 30% нижче своїх максимумів 2021 року.

