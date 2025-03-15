Нацбанк продовжив розгляд документів Сергія Тігіпка на купівлю Ідея Банку

Національний банк у зв'язку з необхідністю перевірки поданих документів та інформації продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення про погодження опосередкованого набуття власником групи «ТАС» Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку (Львів). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як зазначає у біржовому повідомленні продавець, польський Getin Holding S.A., відповідну інформацію він отримав у п’ятницю.

Getin повідомив, що затягування розгляду в НБУ потребуватиме продовження строку виконання відкладальних умов, викладених в умовному договорі купівлі-продажу від 18 жовтня 2024 року, з нинішнього кінцевого терміну 31 березня 2025 року.

Нагадаємо

У лютому 2022 року Getin повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк.

Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого.

Після розірвання угоди з ПУМБом Getin відмовився від продажу свого українського дочірнього банку в умовах війни в Україні.