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14 березня 2025, 15:10

ПриватБанк дякує клієнтам і дарує їм подарунки до свого 33-річчя

19 березня ПриватБанк святкує 33 роки і щиро дякує кожному своєму клієнту, хто йде з ним пліч-о-пліч. Тому він підготував для всіх персональні подарунки, які можна активувати в програмі лояльності «Привіт» у «Приват24».

19 березня ПриватБанк відзначає своє 33-річчя, і з цієї нагоди підготував приємні сюрпризи для 18,5 мільйонів своїх клієнтів.
Зображення: Приватбанк

Один із найбільш приємних бонусів — підвищений кешбек разом із Visa: 7% у кафе та ресторанах, до 15% у популярних фастфудах, 10% на пальне, таксі та товари для дому. Також передбачені вигідні умови для покупок у магазинах одягу, товарів для краси та здоров’я, дитячих крамницях. Окрема пропозиція для тих, хто святкує 33-річчя разом із банком: «Золота картка» у «Привіт» і кешбек 33% на всі покупки.

Цьогорічні бонуси поширюються і на геймерів — вони отримають кешбек на купівлю ігор, підписок та ігрових додатків. Також передбачено повернення коштів за оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку та міжнародні перекази.

Бізнес-клієнти ПриватБанку з 11 березня зможуть скористатися спеціальними умовами відкриття рахунків, 10%-вою знижкою на пальне з карткою Visa Business Go на WOG та розіграшем 33 сертифікатів giftmall номіналом 10 000 грн серед тих, хто підключить хоча б одну з еквайрингових послуги (POS-термінал, застосунок «Термінал», інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс «Оплата частинами»).

Крім того, з 11 до 25 березня діятимуть додаткові знижки від партнерів:

  • Apple — 10% у авторизованих магазинах (11−19 березня),
  • «Епіцентр» — 7% на покупки онлайн,
  • MAKEUP — 7% на замовлення від 799 грн,
  • Rozetka — 7% при оплаті від 1500 грн на сайті rozetka.ua.

Кожен клієнт може зібрати свою Приватну галерею кешбеків та знижок, обравши найвигідніші пропозиції у додатку «Приват24». Для цього достатньо активувати кешбеки та знижки в розділі «Привіт» і насолоджуватися святковими бонусами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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ValNa82
ValNa82
14 березня 2025, 15:29
#
Приват, стає більше схожим на безнадійний Ощад…лише з одним плюсом що ще амбіції залишились в памяті, і пару років там буде і Сенс банк…
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