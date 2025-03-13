ПУМБ домовився із компанією BASF про спеціальну пропозицію для аграріїв з авалювання векселів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 березня 2025, 17:45

ПУМБ домовився із компанією BASF про спеціальну пропозицію для аграріїв з авалювання векселів

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) уклав договір про співпрацю із компанією BASF щодо спеціальних умов для аграріїв у рамках пропозиції з авалювання векселів під 1% річних.

Спеціальні умови з авалювання векселів діють для агровиробників із 3 березня до 31 грудня 2025 року.

У рамках цієї пропозиції аграрій, який має намір купити продукцію BASF, а саме: широку лінійку ЗЗР (засобів захисту рослин) або ж насіння ріпаку чи соняшнику, має можливість розрахуватись за неї авальованим ПУМБ векселем.

Комісія банку за послугу авалювання векселів становить 1% річних.

Агровиробникові, щоб взяти участь у цій програмі, потрібно:

придбати продукцію BASF у офіційних дистриб’юторів чи субдистриб'юторів;

якщо агровиробник є клієнтом ПУМБ, звернутись до свого клієнтського менеджера та оформити аваль;

якщо агровиробник ще не є клієнтом банку, потрібно встановити в ПУМБ ліміт на проведення кредитних операцій та укласти відповідні договори.

Дізнатися більше про умови кредитування у ПУМБ можна у свого клієнтського менеджера або звернувшись до найближчого відділення банку. Детальніша інформація — на сайті ПУМБ.

Більше про компанію та продукцію BASF можна довідатися за посиланням

Нова пропозиція від ПУМБ та BASF вдало доповнює раніше започатковані та діючі вексельні програми із такими відомими світовими брендами, як ТОВ «Байєр», ТОВ «Монсанто Україна» та ТОВ «Тімак Агро Україна».

Таким чином ПУМБ на сьогодні пропонує максимально широку лінійку партнерських програм для агровиробників, що значно сприяє веденню їхнього бізнесу в новому сезоні та дасть змогу отримати хороші врожаї.

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р.
Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами