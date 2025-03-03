У Visa розповіли, чи буде компанія повертатися в рф

Платіжна система Visa , яка вийшла з російського ринку у березні 2022 року, поки що не ухвалювала рішень про відновлення роботи у росії. Про це в інтерв'ю ЕП повідомила регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна.

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«Позиція Visa з 2022 року принципова і незмінна: ми засудили агресію, повністю вийшли з російського бізнесу. Це рішення незмінне і таким лишається. Visa виконує абсолютно всі санкції, введені в нашій сфері діяльності, включаючи ті, що запроваджені безпосередньо проти росії», — повідомила вона.

На запитання журналіста про те, за яких умов компанія готова відновити свою роботу на російському ринку, вона процитувала слова CEO компанії Райана МакІнерні: «занадто рано говорити».

«Наші плани такі, як вони є. Принципова позиція — не працювати з країною-агресором — незмінна», — сказала Чорна.

Вона додала, що вірить у здоровий глузд Visa і що усі рішення щодо відновлення роботи у росії, будуть відбуватися в межах правового поля.

Попри офіційний вихід з російського ринку, банки країни-агресора продовжували обслуговувати клієнтів з картками Visa і Mastercard. Чорна пояснила, що йдеться про старі картки, видані раніше. Проте ці російські картки Visa не приймаються у будь-якій іншій країні крім самої росії. Так само у росії не можна розрахуватися картками Visa і Mastercard, випущеними в інших країнах світу.