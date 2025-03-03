У лютому 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив $3,058 млрд, що на 18,5% менше від обсягу чистого продажу у січні ($3,750 млрд). Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
У лютому чистий продаж валюти НБУ на міжбанку скоротився на 18% до $3,1 млрд
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Валютні інтервенції
Для порівняння, у січні 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив $3,75 млрд, що на 30% менше від обсягу чистого продажу у грудні ($5,3 млрд).
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У грудні 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив $5,3 млрд, що майже в 2 рази більше від обсягу чистого продажу у листопаді ($2,7 млрд), та було рекордним за весь минулий рік.
В цілому за 2024 рік Нацбанком продано валюти на більше ніж $35,1 млрд.
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Коментарі - 1
35 млрд доларів продали за 2024 рік. Майже всі подачки хазяїв ідуть на покриття валютної діри. Як тільки ця подачка зменшиться (а до цього йде) — буде ахтунг!