Долар і євро знову лихоманить: до яких меж можливі стрибки курсу і чому

Цього тижня на курс гривні щодо долара та євро на нашому валютному ринку впливатиме ціла низка внутрішніх та зовнішніх чинників. Проте головну роль знову відіграє геополітика. Тепер про це докладніше.

Серед зовнішніх очікуваних подій варто виділити рішення ЄЦБ щодо відсоткових ставок, за результатами засідання 6 березня. Це призведе до традиційних ралі за парою євро/долар уже з 5 березня.

Однак розвиток більшості інших подій передбачити неможливо, не кажучи вже про те, щоб на них вплинути. Почнемо з перспектив запровадження США 25%-вих мит на європейські товари, якими вже давно нова адміністрація президента Дональда Трампа лякає ЄС. Це суттєво впливає на настрої інвесторів та перспективи пари євро/долар.

Євросоюз побоюється таких дій і, вочевидь, буде змушений, у разі реалізації загроз, піти на заходи у відповідь. Якщо ж війна мит не почнеться, то, за моїм прогнозом, максимум, на що наважиться ЄЦБ, — ще раз знизить ставку на 0,25% річних. Але повторюю, це максимум, який європейський регулятор може піти в поточних умовах.

Нагадаю, що ЄЦБ у січні 2025 року вже знижував свої основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Базова відсоткова ставка опустилася до 2,9%, ставка за маржинальними кредитами — до 3,15%, депозитна — до 2,75%. Наразі все ще зберігається ризик прискорення інфляції. Тому збереження поточного рівня ставок або їх незначне зниження виглядає з боку ЄЦБ розумним та обережним рішенням.

Тим паче, що через зміну політичних розкладів у Німеччині (основному локомотиві економіки ЄС) після нещодавніх виборів, напружених відносин із США євровалюта і так зараз перебуває під досить сильним тиском. Тому додавати до цього ще й потрясіння у вигляді серйозного зниження відсоткових ставок для ЄЦБ нині є просто нелогічним.

У будь-якому разі, засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок запустить курсові стрибки за парою євро/долар: за моїми прогнозами, 5−6 березня — додатково на 1 американський цент на євро, що в Україні призведе до коливання курсу євро в межах до 40 копійок на євро протягом цих двох днів.

Дуже суттєво впливатиме цього тижня на наш валютний ринок чинник геополітики. Після зриву підписання договору зі США щодо рідкісноземельних металів та загроз зупинення американської військової допомоги, Україну підтримали європейські лідери. Європа принципово налаштована збільшити витрати на оборону та підтримувати Україну у війні проти рф. Однак для цього необхідно знайти солідні додаткові фінансові ресурси, що вимагатиме часу.

І хоча навіть за найгірших розкладів українському бюджету цього року нічого не загрожує, через негативні новини зі Штатів, найімовірніше, у понеділок виникне досить серйозний тиск на курс гривні на міжбанку та на готівковому ринку. Тому в понеділок-середу Нацбанку доведеться ще активніше бути присутнім на міжбанку, щоб притиснути своїми інтервенціями будь-які спроби розгойдати курс на торгах, і опосередковано — заспокоїти готівковий ринок.

Нацбанк має для цього всі можливості у вигляді адекватних золотовалютних резервів. Від того, наскільки оперативно НБУ реагуватиме на ситуацію на міжбанку, залежатиме загальний курсовий тренд цього тижня. Сам по собі «чинник Трампа» продовжуватиме тиснути на український валютний ринок у будь-якому разі — щонайменше усю першу половину березня.

Це робить наш валютний ринок (як, втім, і світовий) дуже залежним від будь-якої інформації щодо цього питання.

Реальні домовленості зі США наразі зависли в повітрі, а Європа поки що не досягла консенсусу щодо єдиної підтримки України у війні проти росії. Це створить додатковий тиск на курс гривні як щодо долара, так і євро на всіх сегментах нашого валютного ринку. Доки ця ситуація не вирішиться, Нацбанку доведеться дедалі активніше виходити на міжбанк для підтримки курсу нацвалюти на торгах та згладжування потенційних стрибків курсу, причому не лише цього тижня.

Тому будь-які підтверджені новини з міжнародних переговорів щодо цього питання будуть спроможні суттєво впливати на ринок як на користь гривні, так і проти неї. Нацбанку доведеться бути присутнім на ринку практично щодня.

Головними покупцями валюти цього тижня будуть держструктури, зокрема, для потреб оборони, а також великі імпортери палива та споживчих товарів. Серед продавців переважатимуть аграрії, яким уже потрібна гривня для весняних польових робіт.

3 березня на нашому міжбанку спрацює чинник першого робочого дня нового звітного періоду. У цей день бізнес підбиває перші підсумки минулого місяця і складає остаточні плани щодо нового звітного періоду. Це зазвичай знижує активність на міжбанку. Хоча геополітичний розклад здатний додати гостроти цьому дню.

Не кажучи вже про решту днів тижня, коли український міжбанк увійде до свого звичайного ритму роботи, а попит на валюту зросте за рахунок активних покупок імпортерів. Крім того, активніше купуватимуть валюту і самі банки на свою валютну позицію: їм знадобиться більше ВКВ, щоб закривати заявки клієнтів-фізособ на купівлю валюти на картки та валютні депозити.

Дещо підстрахує нацвалюту необхідність розрахунків бізнесу з персоналом за попередній місяць. Це завжди стимулює зростання продажів валютних надходжень експортерами в першій декаді місяця.

Щоденні обсяги операцій на міжбанку з 3 до 7 березня перебуватимуть в межах від $130 млн до $240 млн. Найактивнішими будуть торги 4−6 березня, коли на ринку буде присутня основна частина великих гравців. А ось 3 березня (за рахунок ефекту першого робочого дня місяця) та 7 березня (за рахунок скорочення активності клієнтів перед вихідними) обсяги угод навряд чи перевищать $130−180 млн.

Через диспропорції попиту та пропозиції долара на торгах, за моїм прогнозом, НБУ доведеться витратити із золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні з 3 березня до 7 березня від $890 млн до $1,2 млрд. Сума вочевидь велика, але це буде необхідно, щоб психологічно підтримати гривню на негативних геополітичних новинах.

Населення продовжить активно купувати валюту у всіх сегментах валютного ринку. Особливо в перші дні березня, коли ліміти на купівлю валюти на картки в межах еквівалента 50 тис. грн, та на депозити від 3 місяців у межах еквівалента 200 тис. грн, ще заможними громадянами не закриті їх покупками. Але тут динаміка залежатиме від дат отримання коштів за другу половину лютого військовими та високооплачуваним персоналом компаній та держструктур.

У результаті поєднання економічних та політичних новин створюватиме валютні гойдалки.

Поведінка готівкового ринку повністю відображатиме ситуацію на міжбанку, але з дещо активнішою реакцією на те, що відбувається на світових політичних майданчиках і на валютних ринках. Тобто обмінники продовжать реагувати на стрибки курсу долара та євро на зовнішніх майданчиках та коригувати свої цінники протягом дня, але з огляду на реальний попит та пропозицію у своєму регіоні.

Серед сезонних чинників, які спрацюють цього тижня, варто зазначити наближення 8 березня. Як би там не було, чоловіче населення намагається побалувати своїх представниць прекрасної статі. Відповідно, зростає попит на імпортні товари, навіть за умов війни.

Імпортери, отримавши приріст виторгу у гривні, намагаються швидко розрахуватися зі своїми іноземними контрагентами у валюті, що ситуативно додає попит на неї на міжбанку та «тисне» на курс. Зрозуміло, що в умовах війни потреби та можливості українців значно знижені, але навіть у ці моменти «зайві» $80−140 млн попиту на міжбанку це додасть.

Прогноз курсу долара та євро на 3−7 березня

Міжбанк

Нацбанку доведеться щодня бути присутнім на торгах та своїми інтервенціями з продажу долара покривати дефіцит валюти на міжбанку. На період 3−7 березня я прогнозую коридор за парою євро/долар на світових ринках в межах від 1,034 до 1,056 долара за євро з максимальними коливаннями напередодні, під час оголошення результатів засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок і наступної після цього традиційної пресконференції голови регулятора з коментарями поточної економічної ситуації.

Тобто коливання пари євро/долар будуть максимальними 5−6 березня і, за моїми прогнозами, можуть сягати 1 американського центу на євро, тобто до 40 копійок на євро в Україні.

Другим «небезпечним» моментом для курсу євро в Україні можуть стати нові жорсткі виступи Дональда Трампа щодо торгівельних війн із Євросоюзом. Це може додати коливань за парою євро/долар аж до 1,2−1,5 американського цента на євро (тобто до 48−60 копійок на євро в Україні) в момент подібних виступів американського президента, а особливо — в моменти можливого оголошення керівництвом Євросоюзу кроків у відповідь.

Також над нашим ринком нависатиме негатив від зриву підписання угоди зі США.

Котирування долара на міжбанку 3−7 березня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,30 до 41,85 грн. У цьому випадку, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42,70 до 44,19 грн.

У разі значних коливань курсу євро в Україні, Нацбанк через цінники своїх інтервенцій на торгах за доларом опосередковано згладжуватиме подібні стрибки євро щодо гривні.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 30 копійок. Лише 5−6 березня через підвищені ризики стрибків євро на міжнародних майданчиках власники обмінників фінкомпаній і банки можуть розширити спред за євровалютою до 40−60 копійок для мінімізації своїх ризиків.

Але варто врахувати, що якщо негативний сценарій зустрічі у Білому домі спровокує підвищений попит на валюту з боку громадян, власники обмінників можуть спробувати зіграти «на підвищення». І тут знову ж таки, Нацбанку доведеться виявити жорсткість, якщо він реально захоче психологічно заспокоїти ринок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 42,10 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,30 до 42,05 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 42,60 до 44,40 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 42,70 до 44,30 грн.

Як і всі останні тижні, широкий розкид котирувань покупок і продажів на готівковому ринку за євровалютою через зростання волатильності євро щодо долара на світових майданчиках буде однією з головних особливостей українського ринку валютообмінних операцій. Крім того, чинник геополітичних новин залишиться одним із головних «провокаторів» валютного ринку цими днями.