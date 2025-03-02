В ОАЕ з'явиться перша національна система платіжних карток Jaywan

Дочірня компанія ЦБ ОАЕ Al Etihad Payments повідомила про готовність фінансової інфраструктури для активації Jaywan, національної платіжної системи ОАЕ на місцевому та зарубіжному рівнях. Jaywan стане першою внутрішньою системою карток.

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Що відомо

«Jaywan буде доступна в багатьох варіантах, таких як дебетові, передплачені та кредитні картки (базові та преміальні), і може бути використана у всіх платіжних каналах, таких як онлайн-трансакції, зняття грошей у банкоматах та терміналах у точках продажів (POS)», — йдеться у релізі.

Al Etihad Payments підписала угоди про партнерські відносини з міжнародними платіжними мережами, включаючи Discover,Mastercard,Visa та UnionPay, щоб дозволити клієнтам в ОАЕ використовувати карти Jaywan та розширити можливості їх застосування у всьому світі.

Крім того, компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з Samsung Gulf Electronics, щоб забезпечити можливість використання карток Jaywan у гаманці Samsung Wallet.

Далі компанія планує впровадження Jaywan у Google Pay та Apple Pay, а також укладання двосторонніх угод з Індією до середини 2025 року та інших країн, щоб розширити можливості використання Jaywan за межами ОАЕ.