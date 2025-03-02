Дочірня компанія ЦБ ОАЕ Al Etihad Payments повідомила про готовність фінансової інфраструктури для активації Jaywan, національної платіжної системи ОАЕ на місцевому та зарубіжному рівнях. Jaywan стане першою внутрішньою системою карток.
В ОАЕ з'явиться перша національна система платіжних карток Jaywan
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Що відомо
«Jaywan буде доступна в багатьох варіантах, таких як дебетові, передплачені та кредитні картки (базові та преміальні), і може бути використана у всіх платіжних каналах, таких як онлайн-трансакції, зняття грошей у банкоматах та терміналах у точках продажів (POS)», — йдеться у релізі.
Al Etihad Payments підписала угоди про партнерські відносини з міжнародними платіжними мережами, включаючи Discover,Mastercard,Visa та UnionPay, щоб дозволити клієнтам в ОАЕ використовувати карти Jaywan та розширити можливості їх застосування у всьому світі.
Крім того, компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з Samsung Gulf Electronics, щоб забезпечити можливість використання карток Jaywan у гаманці Samsung Wallet.
Далі компанія планує впровадження Jaywan у Google Pay та Apple Pay, а також укладання двосторонніх угод з Індією до середини 2025 року та інших країн, щоб розширити можливості використання Jaywan за межами ОАЕ.
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