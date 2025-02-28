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28 лютого 2025, 13:30

КИТ Group, NovaPay та EasyPay — лідери фінринку за версією видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших»

У Києві відбулася церемонія нагородження переможців рейтингу «ТОП-100. Рейтинги найбільших», у межах якої визначили лідерів фінансового сектору України.

У Києві відбулася церемонія нагородження переможців рейтингу «ТОП-100.

Серед небанківських фінансових установ престижну галузеву відзнаку «Лідер фінансового ринку» отримали КИТ Group, NovaPay та EasyPay — компанії, що задають тренди в розвитку фінансових сервісів країни.

«ТОП-100. Рейтинги найбільших» — це щорічний рейтинг, результати якого відображають ефективність, фінансову стабільність, інноваційність і динаміку розвитку компаній, що створюють економічний ландшафт країни. Перелік переможців формується на основі вибору експертного журі рейтингу та голосування користувачів.

Відзнака «Лідер фінансового ринку» знову підтвердила статус КИТ Group як одного з найбільших операторів ринку небанківських фінансових послуг, флагманським напрямком бізнесу якого є валютообмінні операції.

З 2024 року КИТ Group здійснює масштабний ребрендинг, змінюючи айдентику та бізнес-модель. Компанія активно розширює географію присутності: в Україні мережа зросла до майже сотні відділень у 30 найбільших містах, а міжнародна експансія охоплює ОАЕ та п’ять країн Європейського Союзу — Нідерланди, Болгарію, Угорщину, Польщу та Чехію. Також КИТ Group увійшла в інвестиційний бізнес, створивши профільний дивізіон КИТ Invest, який інтегрується в міжнародні ринки капіталу, розробляє індивідуальні стратегії та відкриває нові можливості для інвесторів.

Завдяки постійним інноваціям і стратегічному розвитку компанія є одним із провідних операторів у сфері обміну валют. Серед реалізованих нею інноваційних сервісних опцій і послуг — онлайн-бронювання валютного курсу, що дозволяє клієнтам зафіксувати на 60 хвилин вигідний обмінний курс перед проведенням операції.

КИТ Group має стабільні лідерські позиції у провідних рейтингах фінансового ринку. Окрім відзнаки рейтингу «Лідер фінансового ринку» в межах «ТОП-100» від Delo.ua, компанія за даними Forbes Ukraine входить до переліку найбільших операторів українського валютного ринку та здобула премію Banker Awards 2024 в номінації «Надійний і технологічний партнер обмінних операцій».

КИТ Group — міжнародна мультисервісна FinTech-компанія, що понад 16 років займає провідні позиції на ринку небанківських фінансових послуг України. Основні напрями діяльності включають обмін валют, грошові перекази й отримання готівки. КИТ Group активно розвиває свою присутність за межами України, маючи відділення у Варшаві та готуючи вихід на нові європейські ринки.

Компанія продовжує впроваджувати інноваційні фінансові рішення та зміцнювати позиції як один із ключових гравців на фінансовому ринку України.

Джерело: Мінфін
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