Загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, у 2024 році зросла до 9,76 млн квадратних метрів, що на 21,1% більше, порівняно з 2023 роком. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Житла будують більше: введення в експлуатацію за рік зросло на 21%
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Зазначається, що 51% загальної площі введеного в експлуатацію торік житла припадало на одноквартирні будинки, 49% - на будинках із двома і більше квартирами, 0,02% - на будинки, призначені для колективного проживання.
Де будують найбільше
найбільше житла у 2024 році ввели в експлуатацію у таких регіонах:
- у Київській області - 1,95 млн кв. м (19,9% від загального обсягу);
- у Києві - 1,41 млн кв. м (14,5%);
- у Львівській області - 1,06 млн кв. м (10,9%);
- в Івано-Франківській області - 651,5 тис. кв. м (6,7%);
- в Одеській області - 581,2 тис. кв. м (6%).
Зростання обсягу введення житла зафіксовано у переважній більшості областей. Однак ці дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, зведених раніше без дозволу.
Загалом за 2024 рік в експлуатацію введено 118,4 тис. квартир, з них 30,1% - в одноквартирних будинках, 69,9% - у багатоквартирних.
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Коментарі - 5
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Остап українець і письменник, перекладач,
Засновник та автор youtube-каналу
«твоя підпільна гуманітарка»