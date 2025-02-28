Одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні остаточно втратила ліцензію

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та підтвердив правомірність рішень НБУ про анулювання ліцензій та виключення з реєстру фінансових установ ТОВ «Фінод», якому належала одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні. Таке рішення колегія суддів ухвалила 18 лютого, воно набрало законної сили і оскарженню не підлягає, повідомляє пресслужба регулятора.

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Верховний Суд підтвердив, що ТОВ «Фінод» не виконало вимоги постанов Національного банку, а тому регулятор правомірно позбавив його ліцензії та виключив із реєстру.

Нагадаємо

Нацбанк анулював усі наявні ліцензії у ТОВ «Фінод» у серпні 2023 року. Але компанія оскаржила це рішення у судовому порядку.

На той час компанії «Фінод» належала одна з найбільших мереж обмінників валюти в Україні, яка налічувала майже 400 відділень.