Корпорація Rolls-Royce покращила свої фінансові прогнози, а також розповіла про потужніші, ніж очікувалося, підсумки за минулий рік. Експерти Morgan Stanley коментують, що машинобудівна організація з Великобританії зараз перебуває на етапі досягнення основних фінансових цілей швидше, ніж було заплановано. Подробиці також повідомляють у LBLV .

При цьому компанія, яка також займається аерокосмічними та оборонними розробками, розповіла про підйом прибутковості на 16% рік до року, до 17,8 мільярда фунтів стерлінгів, що на 3% краще за прогнозовані величини. Головним каталізатором цього підвищення став підрозділ цивільної авіації та космонавтики, адже там вторгована величина піднялася на 23%. Також оборонна та енергетична промисловість показали сильне підвищення.

Прибутковість в операційному вигляді піднялася до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, а це на 8% більше за консенсус. Вільний грошовий потік підскочив до 2,4 мільярда фунтів стерлінгів, на 9%.

Фахівці банку Morgan Stanley назвали такі результати дуже потужними, уточнюючи, що завод перевершує очікування за багатьма показниками та прискорено наближається до раніше поставлених цілей щодо фінансів.

Прогнози фірми цього року перевищують ринкові, оскільки очікуваний операційний прибутковий приріст і вільний потік коштів вийдуть 2,7−2,9 мільярда фунтів стерлінгів, вище 8% консенсусу. Це прямо натякає на можливе досягнення цілей, поставлених на 2027 рік, тобто швидше, ніж говорилося раніше, на 2 роки, зазначають експерти lblv.com.

Фірма наростила цільові фінансові показники, припускаючи вільний грошовий потік близько 4,3−4,5 мільярда фунтів стерлінгів до 2028 року, на 20% вище за попередні прогнози.

Така оптимістична динаміка фіксується завдяки зростанню маржі та операційної ефективності й допоможе підприємству акумулювати більше вільних фінансів, ніж Safran, попри нижчий рівень капіталізації.

Також Rolls-Royce має намір викупити цінні папери у розмірі 1 мільярд фунтів стерлінгів у 2025 році. Це свідчить про впевнену позицію менеджменту. Аналітичний центр банку бачить у такій дії великий потенціал, хоча наголошує на певному падінні реалізації запчастин у сфері цивільної авіакосмічної промисловості. Однак на думку багатьох аналітиків, тенденція, що росте, неминуча.

Олександр Миронов, фінансовий аналітик LBLV