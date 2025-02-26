Вже за кілька місяців очікується суттєвий обвал на ринку нафти, який стане ще більш відчутним для росії через санкції. Що буде причиною цього і як це впливає на війну, розповів Директор групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.
Чи розуміють на Банковій, який у нас козир в рукаві
Не хвилюйтесь через угоду зі США
Які там рідкоземельні? Ви розумієте скільки треба вкласти грошей та часу, щоб вийти на хоч якісь промислові обсяги? Якогось там кобальту, якого там 1% ще незрозуміло де і хто там це раніше досліджував.
А уявіть реакцію тих самих американців від знайомства з нашими ощипувачами гусей та інвестнянями? Так вони п'ятами засяють, після перших блокуваннь накладних і після того як їх в ризикові включать. А те, що тут інакше не буває — це факт. Не їх самих, так їх підрядників.
Загалом не хвилюйтесь ви так за ці рідкіоземи. Податкова на варті їх і не лише їх. Якщо вони Онліфанс и Порнхаб оподаткували, то уявіть собі що вони зроблять с тими розробниками надр.
Там муха не пролетить і комар не проскочить, які там ще американці? А от нафта — це саме основна причина швидко вирішувати мир. І як цю карту розіграють у нас і чи дадуть нам її розіграти подивимося.
Все вирішить нафта
У квітні ОПЕК+ відпустить квоти видобутку і нафта полетить униз. Упреться десь в 60−65 доларів за барель. Це нормальний рівень для арабів та Штатів, але смерть для росії, саме за рахунок дисконту на санкції і з цим їм потрібно щось швидко вирішувати.
Ось звідки ноги ростуть з таким лояльним путіним, він без жодних санкцій через два місяці отримає під дих своєї економіки так, що мало не здасться.
І ніяких гаратій, що нафта далі не покотиться за інерцією. Вона може… Ось звідси і треба їм швидко щось «вирішувати». Не знаю чи розуміють це чи ні у нас, на Банковій. Але козир у рукаві у нас сильний.
Навіть якщо квоти не відпустять, ну припустимо, що якось там пунін впросить Саудівську аравію. Все одно вже на ринок йдуть зайві 0,5 млн бар на день і вони тиснуть на ціну бочки. Зниження нафтових цін вже бачиться як неминуче. Що наділі прискорить зростання економік і як наслідок споживання, але це не швидко і спочатку нафта має впасти.
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Але станом на зараз ситуацію посилює саме відсутність зростання попиту. Ну, а яке зростання? Коли Штати з усіма лаються, що ніяк не сприяє зростанню економік та споживанню нафти.
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