Вже за кілька місяців очікується суттєвий обвал на ринку нафти, який стане ще більш відчутним для росії через санкції. Що буде причиною цього і як це впливає на війну, розповів Директор групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

Не хвилюйтесь через угоду зі США

Які там рідкоземельні? Ви розумієте скільки треба вкласти грошей та часу, щоб вийти на хоч якісь промислові обсяги? Якогось там кобальту, якого там 1% ще незрозуміло де і хто там це раніше досліджував.

А уявіть реакцію тих самих американців від знайомства з нашими ощипувачами гусей та інвестнянями? Так вони п'ятами засяють, після перших блокуваннь накладних і після того як їх в ризикові включать. А те, що тут інакше не буває — це факт. Не їх самих, так їх підрядників.

Загалом не хвилюйтесь ви так за ці рідкіоземи. Податкова на варті їх і не лише їх. Якщо вони Онліфанс и Порнхаб оподаткували, то уявіть собі що вони зроблять с тими розробниками надр.

Там муха не пролетить і комар не проскочить, які там ще американці? А от нафта — це саме основна причина швидко вирішувати мир. І як цю карту розіграють у нас і чи дадуть нам її розіграти подивимося.

Все вирішить нафта

У квітні ОПЕК+ відпустить квоти видобутку і нафта полетить униз. Упреться десь в 60−65 доларів за барель. Це нормальний рівень для арабів та Штатів, але смерть для росії, саме за рахунок дисконту на санкції і з цим їм потрібно щось швидко вирішувати.

Ось звідки ноги ростуть з таким лояльним путіним, він без жодних санкцій через два місяці отримає під дих своєї економіки так, що мало не здасться.

І ніяких гаратій, що нафта далі не покотиться за інерцією. Вона може… Ось звідси і треба їм швидко щось «вирішувати». Не знаю чи розуміють це чи ні у нас, на Банковій. Але козир у рукаві у нас сильний.

Навіть якщо квоти не відпустять, ну припустимо, що якось там пунін впросить Саудівську аравію. Все одно вже на ринок йдуть зайві 0,5 млн бар на день і вони тиснуть на ціну бочки. Зниження нафтових цін вже бачиться як неминуче. Що наділі прискорить зростання економік і як наслідок споживання, але це не швидко і спочатку нафта має впасти.

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Але станом на зараз ситуацію посилює саме відсутність зростання попиту. Ну, а яке зростання? Коли Штати з усіма лаються, що ніяк не сприяє зростанню економік та споживанню нафти.