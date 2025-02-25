Дрони, ракети й роботи: як вітчизняні технології допомагають ЗСУ

Мінцифри створило кластер Brave1, метою якого стало об'єднати виробників, науковців, військових, інвесторів, і вдосконалити систему доставки дронів на фронт. Зараз на платформі зареєстровано понад 3 400 розробок від 1 500 виробників. Які саме напрями розвиваються найстрімкіше та які технології вже задіяні на фронті, в колонці для РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Мінфін» вибрав головне.

Ми запустили Brave1 у квітні 2023 року, щоб об'єднати виробників, науковців, військових, інвесторів, і створити фасттрек доставки дронів на фронт. Загалом кластер упорався із цією місією, і вже зараз на платформі зареєстровано понад 3 400 розробок від 1 500 виробників. Нещодавно ми проводили стратегічну сесію з Brave1, де визначили оновлену місію кластера — перемогти у війні завдяки інноваційним технологічним рішенням.

Коли дивимося, що вже зроблено в напрямі defence tech, то бачимо два основні чинники, які стали геймченджерами війни. Перший — відкриття ринків. Коли розробники мають змогу розвиватися й заробляти, з’являється здорова конкуренція та нові продукти. Другий — гейміфікація війни. Так, ми отримуємо якісні дані, бачимо ефективність та лідерство підрозділів, процеси стають прозорими. Тож, далі — про зміни, які вже відбулися, і пріоритети в розвитку технологій найближчим часом.

Відкриття ринків

Наша команда зайшла у сферу defence tech як полісімейкер. Ми створили координаційний штаб при Кабміні, зібрали всіх виробників, щоб зрозуміти, які основні блокери і як потрібно змінити правила гри, щоб відкрити ринок. Загалом ухвалили понад 30 революційних постанов, які прибрали бюрократію, зайві дозволи, а також дали змогу розробнику заробляти.

Завдяки цьому ми спершу відкрили ринок дронів, потім масштабували досвід на ринок РЕБ, роботів, боєприпасів та ракет. Ми побачили: усе, чому в Україні дають свободу, починає літати.

БпЛА

За час повномасштабної війни в Україні буквально з нуля розвинувся ринок defence tech. І почався він із дронів. Уже зараз в Україні працює понад 500 компаній, які займаються виробництвом дронів, понад 240 розробок кодифіковані. За майже три роки в Україні з’явилися дрони, яких не існувало раніше. Серед топрозробок — морські дрони, як окремий жанр, дрони на оптоволокні, український мавік, великі ударні коптери тощо. Defence tech-кластер Brave1 не лише надає експертну підтримку й допомагає розробникам із кодифікацією, а й видає гранти на розвиток. Лише на дрони видано 106 грантів на суму 156,3 млн грн.

Що далі? Зараз нам потрібно шукати нові інновації, які допоможуть протистояти ворогу. Серед них — дрони з технологією ШІ, рої дронів, безпілотники з різними типами наведення — лазером, на РЕБ, БпЛА для збиття шахедів, розвиток Лінії дронів — ініціативи, яку нещодавно презентував Президент.

РЕБ

З напрямом РЕБ ми пройшли той же шлях, що й з дронами: відкриття ринку, спрощення бюрократії, створення конкуренції між виробниками та системні державні контракти. Коли Brave1 розпочав роботу в цьому напрямі, в Україні було близько десяти рішень РЕБ. Зараз же понад 140 компаній займаються їх виробництвом. Brave1 уже видав 19 грантів на 22,8 млн грн компаніям.

Один із найважливіших результатів — українські виробники створили так званий окопний РЕБ — ближнього радіуса дії. До повномасштабної війни Україна не мала жодної розробки в цьому напрямі. І зараз важливість засобів РЕБ тільки зростає.

НРК

Роботи — також один із геймченджерів технологічної війни. Ми активно працювали над створенням відповідних процедур, спрощенням нормативки та підтримкою розробників і виробників. Як результат — відкритий ринок НРК. Зараз понад 200 компаній працюють над виробництвом роботів, а понад 40 розробок кодифіковані за стандартами НАТО. Уже проведено першу успішну роботизовану місію. Спецоперацію провела бригада Хартія на харківському напрямку на початку грудня. Це ще раз доводить, що воювати мають роботи, а не люди. І це цілком реальна мета.

Що далі? Наступна ціль — 100% логістичних задач на фронті мають виконувати роботи. Для цього держава повинна закуповувати більше розробок і доставляти їх на фронт, а також забезпечити 100% потреби армії в НРК, повністю прибрати людину з логістичних та інженерних місій.

Боєприпаси

Ми також спростили порядок виробництва боєприпасів для безпілотників на снаряди всіх типів, збільшили маржинальність для виробників до 25%. Це дало змогу виробникам заробляти й реінвестувати в розвиток та масштабування. На сьогодні вже понад 40 виробників займаються боєприпасами. На ринку — уже понад 170 типів боєприпасів, і за рік виготовлено та поставлено 2,5+ млн українських боєприпасів Силам безпеки і оборони.

Ракети

Ракетна програма — це наш фокус і пріоритет зараз. Ми активно працюємо в цьому напрямі. Торік Brave1 видав перші гранти на ракети. Деталей не можемо розкривати, але вже працюємо над власними ракетами й маємо перші результати. Зараз понад 19 компаній працюють над розробкою українських ракет.

Гейміфікація війни

Наступний геймченджер — гейміфікація війни. Один із таких кейсів — бонусна система розподілу дронів.

Це система мотивації для підрозділів Сил безпеки і оборони, яка дозволяє накопичувати бали за ураження ворожих цілей. Що більше цілей знищують наші військові, то більше дронів отримують за ці результати. Ми запустили програму в серпні 2024 року. Цю ідею особисто підтримав Президент і зробив усе для реалізації проєкту.

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Гейміфікація дає прозорість і створює конкуренцію. Завдяки цьому ми розуміємо ефективність підрозділів, отримуємо правильні дані — і можна поширювати цей досвід на інших. А ще ми розуміємо реальну потребу військових у дронах, які БпЛА працюють і є затребуваними на фронті. Адже підрозділи самостійно визначають, що саме їм потрібно і для яких військових місій.