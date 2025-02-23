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23 лютого 2025, 15:31

Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні

Укрзалізниця 27 лютого запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Продаж квитків на дитячий вагон у складі поїзда № 351 Київ — Кишинів вже відкрився. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця 27 лютого запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Зазначається, що вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні та має:

  • пандуси для візочків;
  • тематичні купе з «Іскорками Суперсил» (набір безкоштовних інструментів та методик для навчання й розвитку дошкільнят, втілений у різних форматах, серед яких мультсеріал, ляльковий театр та книжка оповідок);
  • манежі для найменших;
  • сповивальні столики;
  • гіпоалергенну дитячу постіль;
  • дитяче меню;
  • підігрів дитячого харчування;
  • захищені бортики верхніх полиць;
  • бізіборди;
  • безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою;
  • інтерактивні навчально-розважальні матеріали;
  • настільні ігри;
  • аудіоказки на ніч.

Продаж квитків здійснюється виключно через застосунок Укрзалізниці зі спеціальним маркуванням «дитячий».

Нагадаємо

Укрзалізниця 8 серпня 2024 року відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків — Ясіня у складі поїзда № 15/16.

Також повідомлялось, що з 1 серпня Укрзалізниця запустила жіночі купе вже у 12 поїздах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 лютого 2025, 16:53
#
На потяги квітки взяти неможливо, а ці дурні зпускають дітячи вагони, жиночи, скоро ще для геїв, чикаємо
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