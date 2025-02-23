Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні

Укрзалізниця 27 лютого запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Продаж квитків на дитячий вагон у складі поїзда № 351 Київ — Кишинів вже відкрився. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Зазначається, що вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні та має:

пандуси для візочків;

тематичні купе з «Іскорками Суперсил» (набір безкоштовних інструментів та методик для навчання й розвитку дошкільнят, втілений у різних форматах, серед яких мультсеріал, ляльковий театр та книжка оповідок);

манежі для найменших;

сповивальні столики;

гіпоалергенну дитячу постіль;

дитяче меню;

підігрів дитячого харчування;

захищені бортики верхніх полиць;

бізіборди;

безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою;

інтерактивні навчально-розважальні матеріали;

настільні ігри;

аудіоказки на ніч.

Продаж квитків здійснюється виключно через застосунок Укрзалізниці зі спеціальним маркуванням «дитячий».

Нагадаємо

Укрзалізниця 8 серпня 2024 року відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків — Ясіня у складі поїзда № 15/16.

Також повідомлялось, що з 1 серпня Укрзалізниця запустила жіночі купе вже у 12 поїздах.