Укрзалізниця 27 лютого запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Продаж квитків на дитячий вагон у складі поїзда № 351 Київ — Кишинів вже відкрився. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні
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Зазначається, що вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні та має:
- пандуси для візочків;
- тематичні купе з «Іскорками Суперсил» (набір безкоштовних інструментів та методик для навчання й розвитку дошкільнят, втілений у різних форматах, серед яких мультсеріал, ляльковий театр та книжка оповідок);
- манежі для найменших;
- сповивальні столики;
- гіпоалергенну дитячу постіль;
- дитяче меню;
- підігрів дитячого харчування;
- захищені бортики верхніх полиць;
- бізіборди;
- безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою;
- інтерактивні навчально-розважальні матеріали;
- настільні ігри;
- аудіоказки на ніч.
Продаж квитків здійснюється виключно через застосунок Укрзалізниці зі спеціальним маркуванням «дитячий».
Нагадаємо
Укрзалізниця 8 серпня 2024 року відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків — Ясіня у складі поїзда № 15/16.
Також повідомлялось, що з 1 серпня Укрзалізниця запустила жіночі купе вже у 12 поїздах.
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