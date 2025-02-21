Приватбанк вночі проведе регламентні роботи: картки та Приват24 тимчасово не працюватимуть

В ніч на 22 лютого 2025 року Приватбанк буде проводити планові регламентні роботи процесингу. Про це повідомляє пресслужба банку.

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У період проведення робіт 22 лютого з 00:05 до 06:30 години ранку, банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів.

На час регламентних робіт також призупиняється робота Приват24 для фізичних осіб.

Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку, платіжного застосунку «Термінал».

Зазвичай регламентні роботи проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.