У січні підприємці отримали кредити на понад 2 мільярди (інфографіка)

У січні 2025 року підприємці отримали 434 кредити на 2,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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«У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 43 792 кредити на загальну суму 140,2 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Станом на 1 лютого 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 928 кредитів на 75,4 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).

Банки лідери

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 лютого під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк — 14 828 кредитів на загальну суму 23,2 млрд грн, що становить 62 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк — 2 973 кредити на 11,1 млрд грн (52 % від ліміту банку);

Укргазбанк — 943 кредити на 10,4 млрд грн (68 % від свого ліміту);

ПУМБ — 690 кредитів на 7,4 млрд грн (71 % від свого ліміту);

Укрексімбанк — 441 кредит на 6,4 млрд грн (63 % від свого ліміту).

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Регіони

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві — 2 599 кредитів на загальну суму 10 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області — 1 767 кредитів на 5,9 млрд грн;

у Львівській — 1 808 кредитів на 5,6 млрд грн;

у Київській — 1 433 кредити на 4,7 млрд грн;

у Харківській — 777 кредитів на 4,7 млрд грн.