У січні 2025 року підприємці отримали 434 кредити на 2,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
У січні підприємці отримали кредити на понад 2 мільярди (інфографіка)
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«У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 43 792 кредити на загальну суму 140,2 млрд грн», — йдеться у повідомленні.
Станом на 1 лютого 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 928 кредитів на 75,4 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).
Банки лідери
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 лютого під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:
- Приватбанк — 14 828 кредитів на загальну суму 23,2 млрд грн, що становить 62 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;
- Ощадбанк — 2 973 кредити на 11,1 млрд грн (52 % від ліміту банку);
- Укргазбанк — 943 кредити на 10,4 млрд грн (68 % від свого ліміту);
- ПУМБ — 690 кредитів на 7,4 млрд грн (71 % від свого ліміту);
- Укрексімбанк — 441 кредит на 6,4 млрд грн (63 % від свого ліміту).
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Регіони
Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві — 2 599 кредитів на загальну суму 10 млрд грн, а також в таких регіонах:
- у Дніпропетровській області — 1 767 кредитів на 5,9 млрд грн;
- у Львівській — 1 808 кредитів на 5,6 млрд грн;
- у Київській — 1 433 кредити на 4,7 млрд грн;
- у Харківській — 777 кредитів на 4,7 млрд грн.
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