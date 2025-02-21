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21 лютого 2025, 9:21

В Україні запустили оренду та лізинг машин розмінування

Оператори протимінної діяльності можуть взяти в оренду машину розмінування. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Оператори протимінної діяльності можуть взяти в оренду машину розмінування.
Фото: mil.in.ua

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В Україні вже два виробники техніки на системній основі пропонують брати у тимчасове користування машини розмінування.

Таку послугу зокрема запустила компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GSC. Перший договір підписаний із міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. У майбутньому передбачена опція викупу машини.

Можливість взяти в лізинг машину розмінування «Змій» запустила також компанія RoverTech, яка уклала договір з одним з українських банків.

«Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує можливості в протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування с/г ділянки може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки. Ми бачимо зараз зростання попиту на оренду подібної техніки і це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування», — сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 лютого 2025, 10:28
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Знайомий ланцюжок: тендери — переможці, в яких нічого немає — оренда або лізінг знаряддя для тендеру.
Якщо пощастить, засвоять гроші та щось розмінують. Якшо ні — просто засвоять гроші.
Раніше скаржились на погані дороги, що ремонтуються по тендерам. Зараз буде нова проблема — міни на «розмінованих» на папері територіях.
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