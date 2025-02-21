В Україні запустили оренду та лізинг машин розмінування

Оператори протимінної діяльності можуть взяти в оренду машину розмінування. Про це повідомляється на урядовому порталі.

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В Україні вже два виробники техніки на системній основі пропонують брати у тимчасове користування машини розмінування.

Таку послугу зокрема запустила компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GSC. Перший договір підписаний із міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. У майбутньому передбачена опція викупу машини.

Можливість взяти в лізинг машину розмінування «Змій» запустила також компанія RoverTech, яка уклала договір з одним з українських банків.

«Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує можливості в протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування с/г ділянки може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки. Ми бачимо зараз зростання попиту на оренду подібної техніки і це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування», — сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.