26 березня 2026, 9:38

ЄС та Австралія домовилися про вільну торгівлю. Угода скасовує понад 99% мит

Європейський Союз та Австралія завершили переговори щодо угоди про вільну торгівлю, які розпочалися у 2018 році, повідомляє DW.

Європейський Союз та Австралія завершили переговори щодо угоди про вільну торгівлю, які розпочалися у 2018 році, повідомляє DW.
Як зазначили голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, угода демонструє, що обидві сторони отримують вигоду від торгівлі, заснованої на правилах.

«Сьогодні ми розповідаємо важливу історію світу, який глибоко змінюється. Світу, де великі держави використовують тарифи як важіль впливу, а ланцюги поставок як вразливості, які можна експлуатувати. У нашій історії відкрита торгівля, заснована на правилах, дає деякі позитивні результати», — сказала фон дер Ляєн журналістам.

Альбанезе додав, що ЄС та Австралія вірять у вільну й справедливу торгівлю і в те, що вона сприяє процвітанню обох сторін.

Угода ще не набула чинності, її мають схвалити держави-члени ЄС, Європарламент і парламент Австралії.

Угода скасовує понад 99 відсотків мит

Угода надасть експортерам з ЄС привілейований доступ до австралійського ринку, повідомляється на сайті Єврокомісії. Зокрема, буде скасовано понад 99 відсотків тарифів на експорт товарів ЄС до Австралії — це заощадить бізнесу приблизно мільярд євро на рік. Мита також скасовані на ключові товари австралійського експорту, у тому числі вино, морепродукти та садівництво.

Крім того, компанії з ЄС отримають ширший доступ до державних закупівель Австралії, буде спрощено роботу фахівців з ЄС в країні. Для ЄС буде полегшено доступ до критично важливої ​​сировини, включаючи літій та вольфрам.

Угода також містить окремий розділ про малий та середній бізнес, який допоможе їм збільшити свій експорт.

Очікується, що завдяки угоді експорт ЄС в Австралію зросте на 33 відсотки протягом наступного десятиліття, а його вартість сягне 17,7 мільярда євро щорічно.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
