Франція повністю вивезла своє золото зі США

Центральний банк Франції завершив переведення своїх золотих резервів зі США і зафіксував разовий дохід майже 13 млрд євро ($15,1 млрд) на тлі високих цін на золото, повідомляє Reuters з посиланням на звіт регулятора.

Йдеться про 129 тонн золота — близько 5% резервів країни, які раніше зберігалися у Нью-Йорку. З липня 2025 року до січня 2026 року Банк Франції продав ці активи та закупив зливки, що відповідають сучасним міжнародним стандартам. В результаті нове золото було розміщено вже у Парижі.

Як зазначає Reuters, програма модернізації резервів стала частиною ширшої стратегії, яка реалізується останні два десятиліття: регулятор поступово замінює застарілі чи нестандартні активи на ліквідні зливки, придатні для торгівлі на міжнародних ринках. Завершити оновлення активів, що зберігалися у США, рекомендував внутрішній аудит у 2024 році.

За словами голови Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало, рішення зберігати нові зливки в Парижі пов'язане з тим, що золото такого стандарту торгується переважно на європейському ринку і не має політичного підґрунтя.

Загальний обсяг золотих резервів Франції залишився незмінним — близько 2,437 тисячі тонн. Проте операції припали на період високих цін на золото, що дозволило банку зафіксувати суттєвий прибуток: 11 млрд євро у 2025 році та ще 1,8 млрд євро у 2026 році.

Отриманий дохід дозволив Банку Франції вийти в чистий прибуток у розмірі 8,1 млрд євро за підсумками 2025 року після збитку 7,7 млрд євро на рік раніше, зазначає Reuters.

Регулятор також планує завершити модернізацію 134 тонн золота, що залишилися, включаючи старі зливки і монети, до 2028 року, випливає зі звіту.

Репатріація зростає

Згідно з опитуванням Всесвітньої ради із золота (WGC), частка регуляторів, які воліють зберігати золото всередині країни, зростає, хоча найбільшими центрами зберігання, як і раніше, залишаються Банк Англії та Федеральна резервна система США.

На цьому фоні центральні банки все частіше прагнуть переводити резерви із закордонних фінансових центрів у внутрішні сховища. Так, Сербія влітку 2025 оголосила про плани перевести 100% золотих резервів на територію країни, відмовившись від зберігання за кордоном. За даними Bloomberg, рішення було ухвалено для підвищення безпеки активів та їхньої доступності в умовах кризи.

Аналогічна тенденція спостерігається і в інших країнах Європи: Німеччина розпочала масштабну репатріацію понад десять років тому, Польща та Нідерланди також провели такі операції. Політичні заклики до повернення резервів лунали у Словаччині, Румунії та Італії.