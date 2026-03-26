Компанія Apple запровадила вимоги щодо підтвердження віку для британських власників облікових записів. Про це пише Politico.
Apple посилює контроль: британців змусять підтверджувати вік
Що це значить?
Користувачам доведеться підтвердити, що їм виповнилося 18 років, щоб користуватися певними послугами чи функціями або виконувати певні дії у своєму обліковому записі.
Як зазначається, цей крок був схвально сприйнятий британським регулятором у сфері ЗМІ, Ofcom.
Наглядовий орган назвав ці заходи захисту «справжньою перемогою для дітей та сімей» і зазначив, що «тісно співпрацював з Apple та іншими сервісами, щоб забезпечити можливість застосування (перевірки віку) у різних контекстах».
Також, як зазначається, дорослі, які не підтвердять свій вік, побачать, що до їхніх облікових записів застосовуються фільтри вебконтенту — такі ж, як і до дитячих облікових записів.
Чому постало таке питання?
Ofcom звернувся до технологічних компаній щодо необхідності захищати молодь в інтернеті після того, як британські депутати проголосували проти повної заборони соціальних мереж для людей віком до 16 років.
Діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.
