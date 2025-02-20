Трамп анонсував масштабне зниження податків для американців та бізнесу

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається працювати з республіканцями в Конгресі, щоб значно знизити податки в країні для приватних осіб і компаній. Про це пише Reuters.

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Що відомо

«Ми збираємося різко скоротити податки для сімей, для працівників і для компаній, а також прибрати податок на чайові і, сподіваюся, прибрати податок на соціальне забезпечення і на понаднормові роботи», — заявив Трамп на конференції, організованій суверенним фондом Саудівської Аравії в Маямі.

Трамп додав, що він також планує знизити податки для вітчизняних виробників нафти і газу і дозволити компаніям віднести до витрат 100% інвестицій у будівництво нових вітчизняних заводів та інші капітальні витрати.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що Дональд Трамп підписав указ, який фактично передбачає вихід Сполучених Штатів з угоди Global Tax Deal про перегляд оподаткування великих транснаціональних корпорацій.

В документі на сайті Білого дому вказано, що глобальна податкова угода «не має сили чи дії в Сполучених Штатах».