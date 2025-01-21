США виходять із глобальної угоди про 15%-й податок для корпорацій

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який фактично передбачає вихід Сполучених Штатів з угоди Global Tax Deal про перегляд оподаткування великих транснаціональних корпорацій. Про це пише Ліга.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

В документі на сайті Білого дому вказано, що глобальна податкова угода «не має сили чи дії в Сполучених Штатах».

Трамп вважає, що угода, розроблена під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку, має два проблемні аспекти. По-перше, вона дозволяє екстериторіальну юрисдикцію над американськими доходами, а по-друге, обмежує здатність США впроваджувати податкову політику в інтересах американського бізнесу та працівників.

Президент США доручив проінформувати ОЕСР, що будь-які зобов'язання, взяті попередньою адміністрацією щодо Global Tax Deal, не мають юридичної сили на території Сполучених Штатів Америки без рішення Конгресу.

Він також доручив провести розслідування щодо можливих дискримінаційних податкових правил інших країн і розробити захисні заходи протягом 60 днів.

Нагадаємо

Глобальна податкова угода була узгоджена у 2021 році, коли президентом США був Джо Байден. Тодішня міністерка фінансів США Джанет Єллен підтримала угоду, але Конгрес США так і не ухвалив необхідні заходи для імплементації угоди.