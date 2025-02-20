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20 лютого 2025, 15:04

Банк Порошенка може втратити ліцензію через санкції

У «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ) можуть забрати ліцензії на торгівлю цінними паперами після запровадження санкцій проти його бенефіціарного власника Петра Порошенка. Відповідне рішення наразі розглядає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), йдеться у відповіді регулятора на запит ЕП.

У «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ) можуть забрати ліцензії на торгівлю цінними паперами після запровадження санкцій проти його бенефіціарного власника Петра Порошенка.
Фото: facebook.com

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Що відомо

Зокрема, у НКЦПФР повідомили, що 18 лютого 2025 року до них надійшов план заходів на виконання указу про застосування санкцій проти низки осіб, серед яких був Петро Порошенко. Відповідно до цього плану Комісію визначили одним з органів, який має реалізовувати санкційні обмеження.

«Після надходження відповідного Указу Президента України на виконання відповідними структурними підрозділами Комісії було проаналізовано структуру власності АТ „Міжнародний інвестиційний банк“ та інших професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. За результатами аналізу виявлено особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальнізаходи (санкції)», — повідомили у НКЦПФР.

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«На цей час, Комісією розглядається питання щодо вжиття відповідних заходів, передбачених законодавством», — додали там.

Зауважимо, що відповідно до статті 74 закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» підсанкційна особа не може володіти істотною часткою (більше 10%) в капіталі ліцензованої НКЦПФР організації.

«Міжнародний інвестиційний банк» має відповідні ліцензії НКЦПФР на торгівлю цінними паперами. За даними біржі «ПФТС», банк посідав 7 сходинку за обсягами торгів цінними паперами у січні 2025 року.

Напередодні про запровадження обмежень проти «МІБ» Петра Порошенка повідомили у Національному банку. Зокрема, там зазначають, що розглядають рішення про позбавлення Порошенка права голосу за його пакетом акцій банку.

Нагадаємо

12 лютого Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про запровадження санкцій проти Петра Порошенка та низки інших громадян.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
MAXAOH
MAXAOH
20 лютого 2025, 15:44
#
Не, лучше национализировать!)
+
0
yarg
yarg
20 лютого 2025, 16:20
#
Нельзя. только банкротить и все возмещать из бюджета.
А потом суд — и все компенсировать Порошенку. Вместе с упущенной выгодой.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
20 лютого 2025, 16:21
#
Не, это тоже вариант)
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