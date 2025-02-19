izi.exchange — огляд сервісу для онлайн-обміну криптовалют

В Україні зростає популярність криптообмінників, які дозволяють швидко та зручно купувати або продавати цифрові активи. Постійна поява нових сервісів стимулює конкуренцію на ринку, адже кожен із них прагне зробити свій продукт простішим, безпечнішим і комфортнішим для користувачів. Криптообмінник izi.exchange — не виключення. В чому його переваги та як ним користуватися? Розбір «Мінфіну».

Останніми роками криптовалюти в Україні стали не лише інвестиційним інструментом, а й зручним способом здійснення повсякденних фінансових операцій. За даними Chainalysis, у 2024 році Україна посідає шосте місце у світі, за рівнем їх впровадження. Популярність цифрових активів зросла і через розв’язану росією війну, що змусила багатьох українців шукати альтернативні фінансові рішення, зокрема, для швидких трансакцій за кордон, які крипта дозволяє здійснювати без обмежень.

На цьому тлі у рази зріс попит на криптообмінники, що не дивно, адже це — зручний спосіб обмінювати фіатні гроші на криптовалюту та проводити обмін між цифровими активами. Процедура проста: користувач вибирає необхідний актив, вводить номер гаманця, оплачує угоду й отримує криптовалюту.

Щоб конкурувати на ринку, ці платформи намагаються запропонувати користувачам найзручніші умови. Ми розбирались, що своїм користувачам пропонує сервіс izi.exchange.

Що таке izi.exchange

izi.exchange — це швидкий, безпечний і зручний онлайн-сервіс для обміну криптовалют. Його клієнти вже здійснили понад 40 000 успішних операцій, і ця цифра щомісяця збільшується в середньому на 4 500. Платформа дозволяє легко купувати, продавати й обмінювати популярні криптовалюти без складних процедур реєстрації.

Зростаюча популярність обмінника пояснюється декількома причинами:

1. Вигідний обмін. izi.exchange пропонує одні з найвигідніших курсів на ринку, що робить його привабливим для користувачів, які прагнуть отримати максимальну вигоду від обміну.

2. Прозорість та відсутність прихованих комісій. Ви бачите чистий курс, без прихованих платежів чи інших неприємних «сюрпризів». Трансакції виконуються за фіксованим курсом на момент створення заявки. Це дає клієнтам можливість заздалегідь розрахувати свої витрати перед здійсненням трансакції.

Про прозорість сервісу свідчить і його активна співпраця з моніторингами криптообмінників — платформами, що збирають та аналізують дані про різні обмінники, ранжуючи їх за рейтингами, відгуками та резервами валют. Оскільки моніторинги проводять ретельну перевірку кожного обмінника перед додаванням у список, присутність izi.exchange на таких платформах підтверджує його надійність. Наразі інформацію та відгуки про сервіс можна знайти на Kursoff, BestChange, КурсЕксперт, Obmify та інших авторитетних майданчиках:

3. Швидкий обмін. izi.exchange забезпечує миттєві трансакції — у середньому до 20 хвилин, що швидше, ніж у багатьох конкурентів. Це дозволяє користувачам оперативно обмінювати активи без затримок і довгого очікування.

4. Безпека. izi.exchange забезпечує надійне шифрування даних та систему захисту від шахрайства.

Також трансакції на платформі проходять AML-перевірку — набір заходів для виявлення і запобігання використання «брудної» крипти. Це монети, які колись були доходами даркнет-майданчиків, програм-вимагачів, шахраїв, терористів тощо. Такої крипти наразі в світі чимало (йдеться про десятки мільярдів доларів). Часто її намагаються «відмивати» через рахунки пересічних користувачів на біржах або сервісах обміну. Недосвідчені криптоентузіасти ризикують вкластись у такі монети і мати з ними подальші неприємності: блокування, арешти тощо. Але для клієнтів izi.exchange цей ризик є мінімальним.

5. Підтримка валют. izi.exchange працює з усіма найпопулярнішими криптовалютами, серед яких BTC, USDT, ETH, SOL, LTC, DOGE та інші. Також сервіс підтримує всі ходові фіатні валюти: UAH, USD, EUR, PLN, KZT. Отже, його користувачі можуть легко обмінювати фіат на крипту і навпаки, а також обмінювати цифрові активи між собою.

6. Підтримка користувачів. У izi.exchange вона цілодобова. На сайті є чат, через який завжди можна зв‘язатися з менеджером сервісу і вирішити будь-які питання чи спірні ситуації. Також є можливість написати в Telegram або на email.

Як користуватись izi.exchange

Тут все дуже просто, адже інтерфейс платформи максимально зрозумілий і адаптований під головну операцію, заради якої він і створений, — обміну. Здійснюється вона у 5 кроків:

1) Обираємо напрямок обміну. Наприклад, USDT у мережі TRC20 на monobank. Для цього:

— вводимо суму USDT, яку хочемо обміняти (або суму в UAH, яку хочемо отримати, якщо це зворотній обмін);

— вводимо необхідні дані, в нашому випадку — це номер картки та електронна пошта;

— погоджуємось з умовами сервіса, та натискаємо кнопку «Обміняти зараз».

2) Перевіряємо створену заявку та натискаємо «Сплатити»:

3) Сплачуємо заявку. Під кожну заявку генерується унікальна адреса для оплати. Сплатити її можна або за допомогою QR кода, чи скопіювавши адресу:

4) Переконайтесь, що заявка в обробці:

Переконайтесь, що заявку виконано. Тоді її статус зміниться і сервіс почне здійснювати виплату. В даному прикладі UAH на картку monobank:

Зарахування коштів залежить від напряму обміну: UAH — швидко, EUR/USD — трохи довше. Але середній час обробки заявок — 5−20 хвилин.

5) Фініш. Заявка автоматично буде закрита, щойно ви отримаєте кошти на картку:

На кожному етапі виконання заявки клієнт отримує лист на електронну адресу з її статусом.

Замість висновку

Завдяки конкуренції між сервісами та сучасним технологіям обмін криптовалют сьогодні став простим і безпечним. Нові амбітні проєкти, які з’являються на цьому ринку, змушені доводити свій сервіс до майже ідеального рівня — робити його зручним, прозорим, надійним і доступним. Тільки так вони можуть привернути увагу користувачів і завоювати їхню довіру. Криптообмінник izi.exchange — яскравий приклад такого підходу.

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