IKEA вирішила повернутися до України — Forbes

Що відомо

Рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні, повідомили чотири джерела. Серед них — двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.

«Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення та успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex», — каже співрозмовник у міжнародній девелоперській компанії, який погодився говорити на умовах анонімності через те, що не уповноважений на офіційні коментарі.