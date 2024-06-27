Центральний офіс IKEA ухвалив рішення про повернення в Україну. Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex. Про це пише Forbes.ua
IKEA вирішила повернутися до України — Forbes
Що відомо
Рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні, повідомили чотири джерела. Серед них — двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.
«Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення та успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex», — каже співрозмовник у міжнародній девелоперській компанії, який погодився говорити на умовах анонімності через те, що не уповноважений на офіційні коментарі.
Forbes звернувся до пресслужби столичного ТРЦ Blockbuster Mall, де до початку повномасштабної війни працював єдиний магазин IKEA, але там відмовились від коментарів через угоду про нерозголошення.
Що каже і робить IKEA
«Наразі ми не маємо оновлень щодо вашого запиту», — відповіли у пресслужбі IKEA Ukraine.
«Наш пріоритет для відновлення роботи магазину в Києві — це безпека наших співробітників і клієнтів»", — розповіли у пресслужбі шведської Ingka Group, яка володіє мережею IKEA.
Чи йде в магазині підготовка до операційної діяльності? Зараз там знімають вивіски з фасаду на ремонт — підкручують діоди, оновлюють кріплення, повідомив топменеджер компанії, яка працює в одному ТРЦ з IKEA у Києві.
IKEA поки не відкрила нових вакансій з набору персоналу. Однак відомо, що компанія зберігає робочі місця для всіх співробітників в Україні.
Нагадаємо
У листопаді 2023-го компанія призначила новим керівником IKEA в Україні Юрія Приходька. Він консультував ритейлера у Південно-Східній Європі з питань розширення ринку та взаємодії з зацікавленими сторонами в Україні, й замінив на цій посаді Флоріана Меллє.
Також ТОВ «Ікеа Рітейл Україна» збільшила свій статутний капітал на 40,6% — з 687,5 млн грн до 966,7 млн грн.
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