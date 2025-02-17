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17 лютого 2025, 9:55

У Києві відкрили ще одне інклюзивне відділення одного з державних банків

Sense Bank оголосив про відкриття нового інклюзивного відділення у столиці за адресою:вул. Васильківська, 34. Розширення мережі є частиною стратегічної мети банку — забезпечити доступність фінансових послуг для всіх клієнтів.

У заяві йдеться, що відділення «Київське № 57» відповідає стандартам фізичної доступності для маломобільних груп населення. Зокрема, у відділенні встановлено: пандус, понижену касу, простір для зручного пересування на кріслі колісному, контрастну та тактильну навігацію для людей з порушенням зору, інформаційні таблички з шрифтом Брайля та інші елементи, що роблять банк відкритим для всіх клієнтів.

За словами Олексія Ступака, Голови Правління Sense Bank, це перше відкриття відділення з моменту націоналізації банку у 2023 році. «Відтак наша мережа збільшилась до 139 відділень по всій країні, 88% з яких є інклюзивними. Для нас як великого державного банку, що має близько 3 мільйонів клієнтів-фізосіб, а також обслуговує ФОПів та юросіб у різних регіонах України, це важливий крок у розвитку фінансової інклюзії».

У новому відділенні доступний повний спектр банківських послуг для фізичних осіб, підприємців та малого і середнього бізнесу.

Крім того, Sense Bank є учасником ініціативи НБУ — Power Banking, тож його відділення працюють навіть за умов тривалих відключень електроенергії завдяки альтернативним джерелам живлення та резервним каналам зв’язку.

Довідково:

Sense Bank — один з найбільших державних банків України, який обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у понад 130 відділеннях по всій країні та у застосунку Sense SuperApp. Sense Bank посідає провідні позиції у всіх сегментах банківського ринку та є одним з найбільш стійких і надійних фінансових установ України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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juular
juular
17 лютого 2025, 10:35
#
Я не знаю как это работает или будет работать. У меня маленькие дети, и все до сих пор существующие пандусы, скажем 90−99% — не функциональны, в аптеку на крыльцо не заедешь, спуск в метро очень крутой и без направляющих — это не работает. К сожалению, при том, что после войны — инвалидов становится все больше, — эта проблема становится большей и заметней, кстати не для всех — «бычье» как парковалось на местах для инвалидов перед супермаркетами, так и продолжает это делать (хотя вроде было задекларировано, что мы, украинцы, офигеть какая осознанная европейская нация . В общем, хотелось бы чтобы людям с ограниченными возможностями, так вроде бы, «политкорректно» их называть становилось хоть как-то комфортнее передвигаться, вести социальную жизнь и так далее. Я когда в первый раз побывал в Австрии сразу же обратил внимание как много инвалидов, сразу стало понятно, что у нас то их не меньше, но у нас нет (не было) в таком количестве удобных электроприводных колясок, кресел, или даже нечто похожее на квадроциклы для такиз людей. Удобные входы и выходы, спуски (лифты) в метро и так далее, я уже не говорю просто, блин об удобных «бесщовных» тротуарах, а не кривых, высоченных бордюрах. Короче, хотелось бы, чтобы это было больше чем промо-заметка для одного из отделений одного из банков.
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