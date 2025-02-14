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14 лютого 2025, 12:52

Ціна оренди квартир зростає: де найдорожче житло

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у січні 2025 року склала 7 326 гривень, що на 1,5% більше, ніж у грудні 2024 року. Про це повідомляє Держстат, передає РБК-Україна.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у січні 2025 року склала 7 326 гривень, що на 1,5% більше, ніж у грудні 2024 року.
Фото Pixabay

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Найдорожчі області для оренди:

  • Закарпатська область: 11 769 гривень.
  • Львівська область: 10 571 гривня (+1,2% з початку року).
  • Рівненська область: 10 164 гривні (+2,8% з початку року).
  • Київ: 9 631 гривня (стабільна ціна).

Найдешевші області для оренди:

  • Херсонська область: 3 118 гривень.
  • Запорізька область: 3 623 гривні.
  • Миколаївська область: 3 908 гривень.

Чому це важливо?

Ціни на оренду житла продовжують зростати в західних і деяких центральних областях України, що може бути пов’язано з міграційними процесами та економічною ситуацією.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
14 лютого 2025, 14:53
#
Закарпатська область: 11 769 гривень.
Львівська область: 10 571 гривня (+1,2% з початку року).
Рівненська область: 10 164 гривні (+2,8% з початку року). В цих регіонах немає ж що робити в плані економіки. Роботи ж немає і не було.
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