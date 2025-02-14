Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у січні 2025 року склала 7 326 гривень, що на 1,5% більше, ніж у грудні 2024 року. Про це повідомляє Держстат, передає РБК-Україна.
14 лютого 2025, 12:52
Ціна оренди квартир зростає: де найдорожче житло
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Найдорожчі області для оренди:
- Закарпатська область: 11 769 гривень.
- Львівська область: 10 571 гривня (+1,2% з початку року).
- Рівненська область: 10 164 гривні (+2,8% з початку року).
- Київ: 9 631 гривня (стабільна ціна).
Найдешевші області для оренди:
- Херсонська область: 3 118 гривень.
- Запорізька область: 3 623 гривні.
- Миколаївська область: 3 908 гривень.
Чому це важливо?
Ціни на оренду житла продовжують зростати в західних і деяких центральних областях України, що може бути пов’язано з міграційними процесами та економічною ситуацією.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Львівська область: 10 571 гривня (+1,2% з початку року).
Рівненська область: 10 164 гривні (+2,8% з початку року). В цих регіонах немає ж що робити в плані економіки. Роботи ж немає і не було.