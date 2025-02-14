Ціна оренди квартир зростає: де найдорожче житло

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у січні 2025 року склала 7 326 гривень, що на 1,5% більше, ніж у грудні 2024 року. Про це повідомляє Держстат, передає РБК-Україна.

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Найдорожчі області для оренди:

Закарпатська область: 11 769 гривень.

Львівська область: 10 571 гривня (+1,2% з початку року).

Рівненська область: 10 164 гривні (+2,8% з початку року).

Київ: 9 631 гривня (стабільна ціна).

Найдешевші області для оренди:

Херсонська область: 3 118 гривень.

Запорізька область: 3 623 гривні.

Миколаївська область: 3 908 гривень.

Чому це важливо?

Ціни на оренду житла продовжують зростати в західних і деяких центральних областях України, що може бути пов’язано з міграційними процесами та економічною ситуацією.