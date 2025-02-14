Як Payard.io спрощує фінансове життя підприємців та власників бізнесу за кордоном: сучасний необанк для бізнесу

У сучасному світі підприємці прагнуть швидких, зручних та надійних фінансових рішень. Традиційні банки часто не відповідають цим вимогам через бюрократію, високі тарифи та обмежені можливості для міжнародного бізнесу. Саме тому набирають популярність необанки — цифрові фінансові сервіси, що пропонують компаніям зручність, прозорість та технологічні рішення. Як приклад, Payard.io — один із перспективних необанків для бізнесу, що пропонує клієнтам мультивалютний рахунок, вигідні тарифи, підтримку SEPA- і SWIFT-платежів та може використовуватися у будь-якій країні світу.

Міжнародний необанк для підприємців та власників бізнесу

Payard.io створений для підприємців, які працюють за кордоном. Його клієнтами є малий і середній бізнес, фрілансери, аутсорсингові компанії, технологічні стартапи, агентства нерухомості, імпортери, експортери, українські підприємці за кордоном та фізичні особи, які мають потреби в здійснення валютних платежів. Головна цінність сервісу — можливість швидко та без зайвої бюрократії отримати доступ до фінансових інструментів, необхідних для ведення підприємницької діяльності, а також зберігання та управління власними коштами.

Відкриття бізнес-рахунку в Європі може стати складним процесом через правила роботи традиційних банків. Payard.io вирішує цю проблему, пропонуючи простий онлайн-банкінг із мінімальними вимогами до документів. Крім того, сервіс надає мультивалютний рахунок для підприємців, що дозволяє легко працювати з клієнтами та партнерами у всьому світі.

Засновником сервісу є Олена Калініна, яка понад 15 років працювала спеціалістом у сфері міжнародного консалтингу. Працюючи з різними іноземними банками у світі, вона зібрала чималий досвід і розуміння того, що саме потрібно підприємцям.

«Допомагаючи людям масштабувати свій бізнес і виходити на міжнародні ринки, я відчуваю нагальний біль своїх клієнтів, який з часом не зменшується, а зростає, — потреба в стабільних та якісних швидких банківських послугах», — каже Олена.

Це наштовхнуло її на ідею створення платіжної платформи, яка б надавала все необхідне для управління фінансами, чудовий інструментарій для криптовалюти та цілодобову підтримку з фінансового менеджменту та міжнародного законодавства.

Переваги Payard.io

Є чимало причин для того, щоб обрати саме Payard.io, як обслуговуючий банк для бізнесу.

Однією з головних переваг сервісу є можливість відкрити мультивалютний особистий чи бізнес-рахунок онлайн, без необхідності відвідувати банк. Це дозволяє підприємцям заощаджувати час і зосереджуватися на розвитку своєї справи.

Відкриття у Payard.io мультивалютного рахунку дозволяє працювати відразу з декількома валютами без додаткових витрат на конвертацію (наразі банком підтримується EUR, USD, GBP, CAN). Це особливо важливо для фрілансерів та IT-компаній, які отримують платежі з різних країн. Додаємо до цього криптовалютні рахунки, віртуальні та пластикові картки у Payard.io, і отримуємо єдиний та зручний сервіс для керування та обміну всіх фінансів.

Ще одна сильна сторона Payard.io — прозорі тарифи. Багато традиційних банків мають приховані комісії, які стають неприємним сюрпризом для клієнтів. Payard.io гарантує передбачувані витрати на банківські послуги, що дозволяє бізнесу ефективно планувати фінанси.

Важливою опцією є інтеграція Payard.io із бізнес-платформами. Підприємці можуть легко підключати свої рахунки до бухгалтерських сервісів, платіжних систем і фріланс-платформ, що спрощує управління грошовими потоками.

Також Payard.io підтримує SEPA- та SWIFT-перекази для бізнесу, що забезпечує швидкі та зручні транзакції у всьому світі. Це робить його ідеальним вибором для багатьох компаній з різних галузей.

Окремо варто відзначити функціонал та якість клієнтської підтримки. Персональний менеджер необанку супроводжує клієнта на всіх етапах: від підготовки документів до відкриття рахунку. Також спеціалісти сервісу готові надати юридичний супровід у питаннях реєстрації та структурування бізнесу так, щоб він був готовий до міжнародної діяльності, підтримати у питаннях податкового та фінансового законодавства (оптимізація податків, ведення бухгалтерії, згідно міжнародних стандартів) та надати фахові консультації з багатьох інших питань, пов’язаних із веденням міжнародного бізнесу.

Хто може зацікавитися Payard.io?

Бізнес-користувачі Payard.io належать до декількох основних категорій, кожна з яких має свої унікальні потреби та виклики:

1. Підприємці в Європі (середній бізнес). Це власники компаній, що працюють як на локальному, так і на міжнародному ринку, — IT-компанії, агентства нерухомості, онлайн-магазини, юридичні чи консалтингові фірми, агентства, імпортери та експортери тощо. Їм часто складно відкрити рахунок у традиційному банку через бюрократичні перепони та високі комісії.

Основні виклики:

Відсутність швидкого та зручного способу відкриття рахунку.

Високі витрати на міжнародні платежі.

Непрозорі тарифи та приховані комісії.

Потреба в мультивалютному рахунку для роботи з клієнтами із різних країн.

Як допомагає Payard.io?

Дає змогу відкрити рахунок онлайн без відвідування банку.

Пропонує мультивалютні рахунки для зручного ведення бізнесу.

Має конкурентні тарифи, які дозволяють скоротити витрати.

2. Фрілансери та стартапи. Payard.io — це також і банк для фрілансерів. Маються на увазі графічні дизайнери, програмісти, копірайтери, маркетологи, перекладачі та інші спеціалісти, які працюють з міжнародними клієнтами та часто використовують платіжні платформи з високими комісіями. Молоді компанії, що активно розвиваються, особливо у сфері технологій, e-commerce та послуг. Їм важливо мати доступ до зручних фінансових рішень для швидкої адаптації до ринку.

Основні виклики:

Відсутність мультивалютного рахунку для роботи з міжнародними клієнтами.

Високі комісії на платіжні операції.

Потреба в інтеграції рахунку з фріланс-платформами.

Як допомагає Payard.io?

Дає змогу швидко відкривати рахунки та управляти фінансами онлайн.

Пропонує вигідні тарифи без зайвих комісій.

Інтегрується з іншими бізнес-платформами для автоматизації фінансових процесів та з платформами для фрілансерів.

3. Аутсорсингові компанії. Мова про IT-компанії, служби техпідтримки, а також бізнеси, що займаються BPO (Business Process Outsourcing). Вони ведуть розрахунки з клієнтами з різних країн і потребують зручного управління фінансами.

Основні виклики:

Високі витрати на міжнародні платежі.

Потреба в рахунках у декількох валютах.

Бажання автоматизувати фінансові операції.

Як допомагає Payard.io?

Дає можливість працювати з міжнародними трансакціями без обмежень.

Забезпечує прозорість тарифів для прогнозування витрат.

Пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для зручного управління рахунком.

4. Українські підприємці за кордоном. Ті, хто переїхав на тимчасове чи постійне місце проживання за кордон через поточні виклики, або хоче розширити географію свого бізнесу. Їм важливо швидко адаптуватися до нового фінансового середовища та отримувати платежі без географічних та юридичних локальних обмежень. Звичайно, Payard.io — також чудовий європейський банк для українських підприємців.

Основні виклики:

Складнощі з відкриттям рахунків у іноземних банках.

Необхідність відповідати місцевим законодавчим вимогам.

Потреба у фінансовому партнері, який розуміє особливості українського бізнесу.

Як допомагає Payard.io?

Дає змогу швидко відкрити рахунок для українців за кордоном.

Пропонує мультивалютні рішення, відповідно до міжнародних стандартів.

Надає консультації та підтримку для спрощення фінансової адаптації у будь-якій країні світу.

5. Холдинги та міжнародні компанії

Холдингові структури потребують ефективного управління фінансами між дочірніми компаніями в різних країнах. Payard.io пропонує централізоване рішення для мультивалютних рахунків та автоматизації фінансових потоків.

Основні виклики:

Складнощі з відкриттям рахунків у традиційних банках через багаторівневу структуру компаній.

Високі витрати на міжнародні трансакції.

Відсутність єдиного фінансового рішення для управління рахунками в різних країнах.

Як допомагає Payard.io?

Забезпечує швидке відкриття мультивалютного корпоративного рахунку без бюрократичних процедур.

Пропонує зручний механізм контролю фінансів між підрозділами холдингу.

Дозволяє автоматизувати міжнародні платежі та зменшити операційні витрати.

6. Інвестиційні компанії

Фінансові організації, що управляють активами та здійснюють транзакції на міжнародному рівні, потребують надійного банківського партнера з високою швидкістю обробки операцій.

Основні виклики:

Відсутність банківського рішення з гнучким управлінням рахунками для різних інвестиційних проєктів.

Високі комісії на конвертацію валют та міжнародні перекази.

Складність дотримання міжнародних фінансових стандартів.

Як допомагає Payard.io?

Надає мультивалютні рахунки для ефективного управління активами в різних юрисдикціях.

Пропонує конкурентні тарифи та швидку обробку міжнародних платежів.

Гарантує відповідність міжнародним фінансовим стандартам, що спрощує юридичне оформлення транзакцій.

Як розпочати роботу з Payard.io

Щоб почати користуватися послугами Payard.io, достатньо пройти просту онлайн-реєстрацію. Клієнт онлайн або через мобільний додаток заповнює коротку анкету, надає необхідні документи та отримує доступ до свого бізнес-рахунку всього за декілька днів.

Payard.io забезпечує цілодобову підтримку, щоб клієнти могли швидко отримати відповіді на свої запитання та вирішити будь-які технічні питання.

Щоб оцінити всі переваги сервісу, варто просто пройти в Payard.io реєстрацію та розпочати користування сучасним фінансовим рішенням для бізнесу.

Висновок

Payard.io — це не просто банк, а, радше, партнер, провідник у цифрові фінанси для власників бізнесу та для підприємців, який допомагає ефективно працювати без кордонів, керувати коштами, заощаджувати на банківських послугах і зручно працювати з міжнародними платежами. Його мультивалютні можливості, прозорі тарифи та простий процес реєстрації роблять його одним із найкращих рішень для бізнесу за кордоном. Чудовий варіант як для українських, так і для міжнародних компаній, які шукають надійний онлайн-банк.