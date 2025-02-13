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13 лютого 2025, 14:50

Commerzbank звільнить 3900 співробітників, щоб протистояти UniCredit

Commerzbank розповіла про те, що має намір провести скорочення близько 3900 працівників, а також про свої плани щодо стратегії майбутніх періодів, здатної не дозволити конкуренту UniCredit зробити злиття з німецькими та італійськими кредиторами. Докладніше про це повідомляють експерти з LBLV.

Commerzbank розповіла про те, що має намір провести скорочення близько 3900 працівників, а також про свої плани щодо стратегії майбутніх періодів, здатної не дозволити конкуренту UniCredit зробити злиття з німецькими та італійськими кредиторами.

Звільнення здебільшого охопить співробітників із Німеччини аж до 2028 року. Однак, попри це, загальна штатна чисельність не зміниться, адже на місця тих спеціалістів буде найнято нових представників з інших країн. Вона збережеться на рівні 36,7 тисячі людей. В основному найматимуть професіоналів з Польщі та інших близьких до Німеччини держав.

Зараз Commerzbank націлена на те, щоб довести своїм представникам власну здатність бути самостійною компанією на сильному конкурентному середовищі. Другій за величиною банківській установі непросто відстояти власні позиції гідно. Однак багато аналітиків підтримують банк і говорять про перспективи фірми як бичачі і такі, що осяюють шлях процвітання. Наполовину державна організація нещодавно окреслила свого опонента UniCredit як ворожого представника.

Наразі стало відомо, що Commerzbank планує витратити на реструктуризацію близько 700 мільйонів євро або 730 мільйонів доларів. При цьому багато цілей буде покращено для реалізації у 2027 році. Наприклад, чистий прибутковий показник обіцяє бути близько 3,8 мільярда євро, тоді як раніше передбачалося близько 3,6 мільярда євро. Співвідношення видаткових та доходних статей становитиме 53% проти попередніх 54%.

На торговій сесії Франкфуртської фондової біржі фінансові активи представника залишилися на колишніх котируваннях. Однак через динаміку останніх місяців і цікавих новин вони подорожчали на 50%. Самі відомості виявилися шокуючими, адже UniCredit під керівництвом гендиректора Андреа Орселя викупив велику контрольну частину в Commerzbank і сильно тиснув щодо злиття двох компаній на користь загальноєвропейському об'єднанню.

Компанія вже досягла прибуткового підвищення на 20% у річному вираженні, що свідчить про відновлення організації, повідомляють в lblv.com.

Виходячи з цього, абсолютно зрозуміло, що всі представники Німеччини проти такого злиття і намагаються не дати здійснитися цій угоді. Про це говорять навіть усі німецькі політичні діячі.

Владислав Папуш, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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