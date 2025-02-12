Фінська Tikkurila остаточно пішла з росії

Фінський виробник лакофарбової продукції компанія Tikkurila та її материнська американська компанія PPG припинили діяльність у росії. Про це повідомляє фінське агентство Ilta-Sanomat.

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«Компанія Tikkurila Oyj, яка входить до PPG Group, завершила вихід із росії наприкінці січня», — заявив агентству представник PPG Ендрю Вуд.

За його словами, компанія не збирається надавати додаткову інформацію з цього приводу.

Tikkurila продала свої два заводи в Санкт-Петербурзі московській компанії «Смартбізнесгруп». ТОВ «Тіккуріла» керувало всім бізнесом Tikkurila Oyj у росії.

Нагадаємо

Компанія Tikkurila Oyj оголосила про вихід із російського ринку ще у 2022 році. Проте з того часу офіційних заяв із цього приводу не було.