Фінансовий аналітик Олексій Козирев говорить про ситуацію з євро у світі та в Україні за останні дні.
12 лютого 2025, 11:15
Чому євро стрімко падає і що буде з вашими заощадженнями (відео)
- Чи буде паритет євро до долара.
- Що призвело до суттєвого падіння євро у світі та в Україні.
- Чи варто українцям хвилюватися за свої заощадження в євро і що буде з євро далі.
Джерело: Мінфін
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