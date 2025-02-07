Акції польської компанії Diagnostyka SA різко зросли під час дебюту на Варшавській фондовій біржі, що стало сильним стартом для одного з найбільших IPO у Європі цього року. Про це повідомляє Bloomberg.
Акції польської Diagnostyka зросли на 24% під час першого IPO цього року на Варшавській біржі
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Станом на 9:07 за місцевим часом (10:07 за Києвом) вартість акцій піднялася на 24% до 129,9 злотого ($32,2). Компанія тепер оцінюється в 4,38 млрд злотих ($1,1 млрд).
IPO Diagnostyka було проведено за ціною 105 злотих ($26) за акцію — у верхній межі заявленого діапазону — що дозволило її власнику, Mid Europa Partners, залучити приблизно 1,7 млрд злотих ($421 млн).
Успішний лістинг відбувся після того, як Mid Europa продала свою частку в 47,8% у ході IPO.
Це розміщення стало важливим тестом для нових лістингів у Польщі після нестабільної динаміки IPO у 2024 році, включаючи слабкий дебют мережі магазинів Zabka Group та скасування IPO хорватського ритейлера Studenac Group SA.
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Індекс WIG20 Варшавської фондової біржі зріс на 12,5% цього року.
Diagnostyka має понад 1 100 пунктів забору крові та 156 лабораторій по всій Польщі, конкуруючи з Medicover AB’s Synevo та Alab Laboratoria. Компанія оцінює свою частку ринку у 22%. Mid Europa придбала частку в Diagnostyka у 2011 році.
У майбутньому Diagnostyka планує спрямовувати щонайменше 50% річного чистого прибутку на виплату дивідендів та продовжувати придбання компаній у Польщі.
Фірма, яка досягла середньорічного темпу зростання приблизно 24% з 2011 по 2023 рік, також має намір розширювати діяльність у сфері медичної візуалізації та покращити показник прибутковості на 2,5−3 відсоткових пунктів у середньостроковій перспективі.
Організаторами IPO виступили Banco Santander SA, Citigroup Inc. та Jefferies Financial Group Inc.
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