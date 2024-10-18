Акції польської Żabka впали нижче за ціну IPO

У п’ятницю, 18 жовтня, на Варшавській фондовій біржі на другий день торгів акції найбільшої польської торговельної мережі Żabka Group впали нижче за ціну первинного публічного розміщення (IPO). Про це повідомляє Bloomberg.

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Акції Żabka впали на 6% і торгувалися нижче ціни IPO у 21,5 злотого ($5,4) за штуку, відстаючи від індексу WIG20 Польщі. Під час дебюту в четвер акції спочатку зросли, але до закриття пішли вниз.

IPO на суму 1,6 мільярда доларів стало найбільшим у Варшаві з 2020 року, коли ціна була встановлена на верхній межі оголошеного діапазону, і воно було перевищене за кількістю заявок у кілька разів. Дебют акцій викликав великий інтерес, адже він вважався перевіркою інтересу інвесторів, враховуючи нещодавнє затишшя на біржі, і були надії, що це сприятиме подальшим продажам акцій.

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«Це може зробити інвесторів обережнішими під час наступних IPO щодо оцінки вартості», — сказав Себастьян Бучек, засновник компанії взаємних фондів Quercus TFI SA.

Żabka Group відмовилася коментувати падіння вартості акцій. Станом на 13:34 у Варшаві, акції впали на 3,7%, до 20,7 злотого ($5,2).

З моменту дебюту Żabka станом на п'ятницю вдень у Варшаві обсяг торгів склав близько 82 млн акцій. Деякі інвестори відзначили, що перші кілька днів торгів можуть бути не найкращим показником довгострокових настроїв щодо акцій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що польська Żabka готується до IPO.