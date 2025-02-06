У «Дії» запрацювала нова послуга для бізнесу

На порталі «Дія» з'явилася нова послуга — подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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Деталі

«Послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці стала доступною на порталі Дія в розділі „Бізнесу“ як самостійна послуга», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ця послуга також залишається частиною комплексної публічної послуги «е-Підприємець».

Раніше реєстрація цього документа могла тривати до 5 днів, а тепер подати його можна за лічені секунди онлайн.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази — документ, який мають подавати до Держпраці підприємства, що оперують важкими машинами та механізмами. В «єДозволі» неможливо подати неправильно оформлену декларацію, оскільки алгоритм одразу вказує на помилки при заповненні.

За словами заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Циборта, лише за 2024 рік було зареєстровано 12 612 декларацій.

Проєкт «єДозвіл» реалізується Мінекономіки у партнерстві з Мінцифри та фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP.