«Сировинна» угода з Трампом: чи варто Україні платити таку ціну за допомогу США

«Захоплення» Трампом ресурсів в Україні — це ціна, яку варто заплатити. Європі не потрібно скаржитися. Це плата за провали в обороні, пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. «Мінфін» публікує переклад його думки.

Президент Дональд Трамп каже, що він хоче отримати частину ресурсів України в обмін на постійну допомогу — і ця вимога, як швидко зауважив його німецький колега Олаф Шольц, є «егоїстичною». Він міг би додати «непристойна». Якщо США збираються монетизувати свою підтримку оборони Києва, то чому б те саме не зробити і десятці інших країн, які допомагали Україні? І якщо це станеться, від країни не залишиться нічого, окрім кісток.

Однак Європі варто припинити скаржитися, і дозволити Трампу укласти угоду, і уникнути суперечок за активи, які знадобляться Україні для її повоєнного відновлення. Це особливо стосується Шольца. Давайте почнемо з того, в чому Трамп помилився, перш ніж перейдемо до того, чому його вимога — це ціна, яку варто заплатити.

Помилки Трампа

Лідер України Володимир Зеленський включив природні ресурси до свого так званого «Плану перемоги» минулого року саме для того, щоб апелювати до знаменитої транзакційної натури Трампа. Неважливо, що Україна небагата на рідкоземельні метали, про які говорив Трамп, але багата літієм, марганцем, титаном і ураном; американський президент не заглиблюється у деталі.

Трамп також помилявся, стверджуючи, що США дали Україні більше, ніж Європа. За даними Кільського інституту світової економіки, який уважно відстежує обіцянки та постачання всієї військової, фінансової та гуманітарної допомоги Києву, Європа — за останніми даними інституту на 31 жовтня — і обіцяла, і надала значно більше, ніж США. (З того часу цифри змінилися, і нове оновлення має бути цього місяця, але суть залишається незмінною).

Скоригуйте ці цифри, з огляду на розмір двох економік, — валовий внутрішній продукт США наразі приблизно на 50% вищий, ніж у Європейського Союзу, — і за щедрістю до України Європа попереду.

Було б добре, якби лідер вільного світу звертав увагу на факти та правду. Але в цьому випадку це не має великого значення, тому що Трамп має рацію, коли каже, що Європа більше зацікавлена в тому, щоб амбіції путіна щодо розширення сфери його контролю зупинилися на сході України.

Чому Європі потрібно робити більше

США також у цьому дуже зацікавлені, але проста географія означає, що зупинка просування москви є важливішою для Варшави чи Берліна, ніж для Вашингтона. Тому Європа повинна платити та робити більше.

Трамп також міг би вказати, що Німеччина теж не цурається слідувати «егоїстичним» економічним інтересам. Згідно з повідомленням Financial Times минулого тижня, в Європі вже почалися дебати про те, чи пропонувати відновлення торгівлі російським природним газом трубопроводом, як частина quid pro quo в угоді про припинення вогню, причому Німеччина та Угорщина, як кажуть, виступають «за» це.

І це не дивно. Це ж путін припинив постачання газу трубопроводом у відповідь на санкції ЄС, а не навпаки. Він очікував, що шок від постачання різко підвищить ціни на енергоносії в Європі, як і сталося, завдавши збитків бізнес-моделі Німеччини. Але цей крок був приречений на провал. Російський «Газпром» не зміг переспрямувати той же газ на нові експортні ринки через відсутність інфраструктури і був змушений продавати його субсидованим внутрішнім споживачам зі збитками. Тепер компанії доводиться обслуговувати понад $70 млрд накопиченого боргу та отримувати менше податків та прибутків для держави, щоб витрачати їх на війну з Україною.

Таким чином, на відміну від, за загальною думкою, «брудного» плану Трампа, який сприяв би цілям безпеки України та її союзників, купівля більшої кількості російського газу до досягнення повного політичного врегулювання підірвала б ці прагнення, оскільки це зменшило б тиск на путіна.

Примушувати союзників платити за допомогу в їхній обороні так само старо, як і сама війна. Навіть Закон США про Ленд-ліз 1941 року, який надав Великобританії та Радянському Союзу кошти та зброю для продовження боротьби з нацистською Німеччиною, складався з кредитів, які потрібно було повертати з відсотками. Великобританія зробила останній платіж лише у 2006 році.

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Що тут означають ресурси

Також очевидно, що ресурси є частиною цієї війни. Чи то мінеральні, сільськогосподарські, копалини чи людські, путін хоче їх. Щодо того, скільки Україна зможе надати США після війни, це незрозуміло. За даними Української асоціації геологів, країна перебуває на 5% світових запасів корисних копалин, що є суттєвим. Але далі — складніше.

Із чотирьох відомих українських родовищ літію жодне ще не розроблялося, і принаймні одне знаходиться на території, яка вже знаходиться під контролем росії.

Країна також має найбільші у світі відомі запаси марганцю — важливого інгредієнта фарб. Але найбільше родовище, що тягнеться від східного берега річки Дніпро до Азовського моря, розділене лінією фронту. Нікопольський завод феросплавів, великий виробник марганцю, знаходиться неподалік на стороні Дніпра, що утримується Україною, де він зазнав обстрілу з іншого берега річки.

Україна також є суттєвим джерелом титану, маючи найбільші у Європі родовища та становлячи близько 7% світового виробництва до війни. Але минулого року одного державного виробника було продано підрозділу азербайджанського Neqsol Holding. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Україна також виробляє близько 2% світового обсягу урану.

Зеленський розіграв усе, що міг, у тяжких обставинах. Суть у тому, що якби Європа відновила свої оборонні можливості, коли зрозуміли, що історія не закінчилася з Холодною війною, йому не довелося б виставляти свої ресурси на продаж, щоб заманити США назад. Натомість він міг би покластися на Європу, щоб заповнити прогалину.

Скільки підтримки Трамп готовий надати і в обмін на які ресурси — залишається незрозумілим, як і у випадку з багатьма іншими його ранніми зовнішньополітичними планами.

Але угода Трампа — це ціна, яку Україна має заплатити, щоб зберегти залученість США, і яку Європа повинна прийняти, як плату за свою залежність від військової могутності США, що триває.