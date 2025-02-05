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5 лютого 2025, 10:00

З ПУМБ завжди вигідно: 3% кешбеку на всі покупки в Аврора

Щоденні покупки в стають ще вигіднішими! ПУМБ повертає 3% кешбеку — з кредитної та 2% — з дебетової картки за всі покупки в мережі мультимаркетів «Аврора».

Як це працює?

Дуже просто. Не треба замовляти нові картки, платити за їх оформлення чи завантажувати нові застосунки. Вигідна програма лояльності — це вже базова опція для всіх клієнтів ПУМБ. Все, що вам треба:

  • Підключайте кешбек від банку на покупки в «Аврора» у застосунку ПУМБ. Переходьте у розділ «Вигоди» вкладка «Кешбек від банку та партнерів», категорія «Корисні дрібниці».
  • Купуйте все, що душа забажає у мережі «Аврора» — в магазинах чи онлайн та розраховуйтеся карткою ПУМБ. Для онлайн замовлень з кешбеком: оформлюйте та оплачуйте замовлення на сайті мережі або в магазині.
  • Отримуйте свій кешбек у 3% за покупки з кредитки чи 2% — з дебетової картки.
  • Виводьте від 100 грн накопиченого кешбеку на свій рахунок, у два кліки (утримуються державні податки та збори). Ліміт накопичення кешбеку від банку — 500 грн на місяць.

Чому це справді вигідно?

  • Кешбек нараховується на всі товари мережі — від побутових дрібниць до унікальних подарунків.
  • Пропозиція діє в усіх магазинах «Аврора» — понад 1600 точок в Україні та 30 у Румунії.
  • Кешбек нараховується миттєво та навіть за найменші покупки.
  • Кешбек від ПУМБ поєднується з акціями та знижками в мережі «Аврора».
  • У ПУМБ завжди багато кешбеку: 3 категорії нарахування від банку, 70+ пропозицій від партнерів, 90+ інтернет магазинів у «Крамниці кешбеків» з поверненням кешбеку навіть за оплату готівкою.

ПУМБ — це банк, тільки вигідний.

Стати клієнтом банку — можна за кілька хвилин. Просто встановіть мобільний застосунок ПУМБ з App Store чи Google Play та користуйтеся усіма необхідними функціями та перевагами банкінгу у вашому смартфоні.

Пропозиція кешбеку від банку на покупки в «Аврора» діє з 1.02.2025 р. Термін дії першого етапу програми — 1 рік.

Скажіть «Так» вигідному кешбеку від ПУМБ та бажаним покупкам в Аврора!

Дізнавайтеся більше про:

  • Переваги кешбеку ПУМБ
  • Мережу мультимаркетів «Аврора»
Джерело: Мінфін
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