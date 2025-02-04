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4 лютого 2025, 18:03

Ryanair планує повернутися в Україну після того, як Трамп пообіцяв припинити війну

Ірландський лоукостер Ryanair розробляє плани щодо відновлення польотів в Україну на тлі зростання надії, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні з росією. Про це виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі розповів британському виданню The Telegraph.

Ірландський лоукостер Ryanair розробляє плани щодо відновлення польотів в Україну на тлі зростання надії, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні з росією.
Фото: pixabay.com

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За його словами, Ryanair розробляє план, який дасть змогу почати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення війни.

«Я дуже сподіваюся, що це відбудеться цього року. Я думаю, що однією зі справ, яку Трамп, як я сподіваюся, може здійснити, буде швидке вирішення питання про незаконне вторгнення росії в Україну», — сказав він.

Ryanair планує відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова, але для цього потрібна офіційна домовленість про припинення бойових дій, щоб задовольнити вимоги Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA).

«Зрештою, для цього знадобиться певне припинення вогню, тому що EASA не дозволить нікому літати там, якщо вони не матимуть якоїсь розумної впевненості, що там не будуть літати ракети», — зазначив О'Лірі.

Він зауважив, що аеропорти у Києві та Львові технічно «готові до роботи», а їх інфраструктура підтримується у належному стані. Водночас відновлення сполучення з Одесою може зайняти більше часу через суттєвий рівень пошкоджень, тоді як деякі аеропорти на сході та півдні України фактично зруйновані, у тому числі й аеропорт у Херсоні, куди раніше літав Ryanair, додав О'Лірі.

Він також припустив, що потяги не були б практичним способом повернення додому для мільйонів українців, що виїхали до Європи.

«Було багато хвилювання щодо відновлення рейсів. Будуть величезні потоки трафіку навіть у перші дні від возз'єднання друзів і родин, та величезних обсягів вхідних інвестицій у відновлення економіки. Ми будемо в цьому центрі», — додав директор Ryanair.

Читайте також: Після відновлення польотів Ryanair продасть в Україні 1 мільйон квитків дешевше 20 євро

Нагадаємо

Літом 2023 року О'Лірі заявляв, що Україна працює з експертами Ізраїлю щодо досвіду польотів цивільної авіації в умовах можливих атак безпілотників, ракет тощо.

Тоді планувалося, що перші авіарейси з України запустять до кінця 2023 року з трьох міст, але цього не сталося.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Aldruino
Aldruino
4 лютого 2025, 18:18
#
Геніальна стаття по своїй суті.
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