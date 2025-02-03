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3 лютого 2025, 16:00

Бізнес просить відтермінувати перехід на нову форму фіскальних чеків ще на пів року

Європейська Бізнес Асоціації звернулася до Міністерства фінансів з проханням ще на 6 місяців продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків, повідомляє пресслужба EBA.

Європейська Бізнес Асоціації звернулася до Міністерства фінансів з проханням ще на 6 місяців продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків, повідомляє пресслужба EBA.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоДо оновлених вимог до розрахункових документів, запроваджених Наказом Мінфіну № 601 від 22 листопада 2024, входять:включення до фіскальних чеків додаткових реквізитів для підвищення прозорості розрахункових операцій;впровадження оновлених технічних стандартів для програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).
Фото: depositphotos

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Що відомо

До оновлених вимог до розрахункових документів, запроваджених Наказом Мінфіну № 601 від 22 листопада 2024, входять:

  • включення до фіскальних чеків додаткових реквізитів для підвищення прозорості розрахункових операцій;
  • впровадження оновлених технічних стандартів для програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Бізнес підтримує ініціативи, що допоможуть підвищити прозорість розрахунків, та виступає за конструктивний діалог між державою та бізнесом для ефективного впровадження змін.

Тож компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації вітають рішення Міністерства фінансів України продовжити перехідний період для впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків до 1 березня 2025 року.

Водночас розпочавши процес адаптації до нових вимог, підприємці виявили низку технічних та операційних проблем, які потребують додаткового часу на вирішення. Адже ритейлери стикаються з необхідністю:

  • перепрограмування касового обладнання у всіх торговельних точках;
  • оновлення програмного забезпечення для відповідності новим стандартам;
  • інформування працівників і виробників ПЗ, зокрема іноземних партнерів;
  • проведення тестування та усунення помилок.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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