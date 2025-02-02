Lviv Croissants вийшли на ринок Франції

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants вийшла на ринок Франції. Компанія відкрила перший заклад у Каннах. Про це повідомляє пресслужба Lviv Croissants.

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За даними Ain, франшизу придбали місцеві підприємці, один з проєктів яких — ресторан з зіркою Мішлен.

Заклад Lviv Croissants розташований у Каннах на Rue d’Antibes. Приміщення площею 70 квадратних метрів має 13 місць усередині та ще 24 — на літній терасі.

«Протягом 6 місяців наша команда не просто працювала над створенням гарного закладу, а ретельно досліджувала французький ринок і культуру споживання їжі в цьому регіоні, щоб завоювати серця французьких гурманів», — коментують менеджери з франчайзингу Lviv Croissants.

Поза межами України Lviv Croissants ще представлені у Польщі, Словаччині, Чехії та США. Усього мережа нараховує 196 закладів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у серпні 2024 року Lviv Croissants вийшли на американський ринок. Перший заклад Lviv Croissants у США відкрився в Атланті у штаті Джорджія.