Українська мережа ресторанів Lviv Croissants вийшла на ринок Франції. Компанія відкрила перший заклад у Каннах. Про це повідомляє пресслужба Lviv Croissants.
Lviv Croissants вийшли на ринок Франції
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
За даними Ain, франшизу придбали місцеві підприємці, один з проєктів яких — ресторан з зіркою Мішлен.
Заклад Lviv Croissants розташований у Каннах на Rue d’Antibes. Приміщення площею 70 квадратних метрів має 13 місць усередині та ще 24 — на літній терасі.
«Протягом 6 місяців наша команда не просто працювала над створенням гарного закладу, а ретельно досліджувала французький ринок і культуру споживання їжі в цьому регіоні, щоб завоювати серця французьких гурманів», — коментують менеджери з франчайзингу Lviv Croissants.
Поза межами України Lviv Croissants ще представлені у Польщі, Словаччині, Чехії та США. Усього мережа нараховує 196 закладів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у серпні 2024 року Lviv Croissants вийшли на американський ринок. Перший заклад Lviv Croissants у США відкрився в Атланті у штаті Джорджія.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі