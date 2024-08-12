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12 серпня 2024, 15:37

Lviv Croissants вийшли на американський ринок

Перший заклад Lviv Croissants у США відкрився в Атланті у штаті Джорджія. Про це пише AIN з посиланням на повідомлення компанії.

Перший заклад Lviv Croissants у США відкрився в Атланті у штаті Джорджія.
Фото: depositphotos

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Поза Україною мережа ресторанів також представлена в Польщі та Словаччині.

«На вибір локації вплинув потенціал штату Джорджія: тут динамічний і при цьому не перенасичений гастроринок», — йдеться у повідомленні компанії.

Перший заклад Lviv Croissants у США відкрила Fast Food Franchising Group USA inc. у партнерстві з експатом з України Бреттом Ларрабі.

«Вихід на американський ринок був довготривалим і непростим, тому що він кардинально відрізняється від європейського. Але ми точно не збираємося зупинятися і вже ведемо перемовини з потенційними франчайзами», — сказав Галицький.

Основою меню американських Lviv Croissants, як і в Україні, є свіжоспечені круасани. Для цього було запущено виробництво, яке надалі зможе забезпечувати до 20 ресторанів мережі в Північній Америці.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
w33
w33
12 серпня 2024, 15:44
#
Круто, молодці, так тримати!
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