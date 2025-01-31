Нацбанк опрацьовує документи на купівлю Ідея Банку від групи «ТАС» Сергія Тігіпка

Пакет документів акціонера групи «ТАС» Сергія Тігіпка стосовно погодження купівлі Ідея Банку надійшов до Національного банку України (НБУ), який опрацьовує їх згідно зі встановленими законодавством процедурами. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«Національний банк України отримав від Сергія Тігіпка відповідний пакет документів щодо погодження набуття істотної участі, який наразі опрацьовується у межах ліцензійних процедур відповідно до законодавства та НПА НБУ», — повідомив регулятор у відповідь на запит агентства.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року Getin Holding повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк. Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого. Після розірвання угоди з ПУМБом Getin Holding відмовився від продажу свого українського дочірнього банку в умовах війни в Україні.