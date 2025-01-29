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29 січня 2025, 19:12

Компанія HD Hyundai відкрила представництво в Україні

Південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution офіційно відкрила представництво в Києві та планує створити митно-логістичний хаб для важкої будівельної техніки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution офіційно відкрила представництво в Києві та планує створити митно-логістичний хаб для важкої будівельної техніки.
Фото: facebook.com/mineconomdev

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У вівторок, 28 січня, в Києві відбулось офіційне відкриття представництва компанії за участі керівництва на чолі зі старшим віцепрезидентом HD Hyundai XiteSolution та HD Hyundai Infracore, керівником HD Hyundai Group з проєктів відновлення України Мун Чже-Йонгом, а також представників уряду, Міністерства економіки та Міністерства розвитку громад та територій України.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, компанія демонструє комплексний підхід співпраці, що включає відкриття офісу, сервісу, навчання, локалізацію виробництва та співпрацю з українськими компаніями.

«Україна має потенціал стати найбільшим ринком для відновлення цього десятиліття», — зазначив Телюпа.

Під час презентації компанія оголосила про наміри активно долучитися до проєктів відбудови. HD Hyundai XiteSolution вивчає можливості розміщення виробничих потужностей для крупновузлового складання окремих видів важкої будівельної техніки в Україні.

Додатково компанія планує відкрити митно-логістичний хаб для будівельної техніки та продукції Hyundai в одній із західних областей України, а також створити три сучасних тренінгових центри для навчання користувачів та обслуговуючого персоналу важкої техніки.

Перші тренінгові центри будуть розташовані у Київській та Львівській областях та будуть оснащені відповідною технікою, симуляторами, та полігонами для навчання роботі з важкою технікою.

Особлива увага буде приділятися роботі з обладнанням, яке відповідає стандартам Tier 4 Interim та Tier 4 Final. В планах компанії також оновлення навчального центру Агенції відновлення та розвитку інфраструктури у Білій Церкві Київської області.

HD Hyundai XiteSolution

HD Hyundai XiteSolution — субхолдингова компанія HD Hyundai Group, яка координує діяльність групи у сфері важкого обладнання, будівельної та промислової техніки, об'єднуючи два дочірні підприємства HD Hyundai Construction Equipment та HD Hyundai Infracore.

У 2023 році HD Hyundai Construction Equipment направила пʼять гусеничних екскаваторів у Миколаївську область для нагальних потреб з відновлення інфраструктури. Компанія планує передати ще 30 одиниць техніки на потреби ДСНС у 2025 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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