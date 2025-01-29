Spotify виплатив музичній індустрії у 2024 році рекордні $10 мільярдів

Spotify за 2024 рік виплатив музичній індустрії понад $10 млрд, що є новим рекордом. Кошти отримали не тільки артисти, але й інші партнери, зокрема видавці. Про це йдеться у звіті компанії.

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Зазначається, що з моменту заснування компанії музичній індустрії було виплачено майже $60 млрд.

У 2024 році більше ніж 10 000 артистів заробили на Spotify понад $100 000. Серед них є й ті, хто отримав значні суми — 1 250 музикантів заробили понад $1 млн, а 60 — понад $10 млн лише зі Spotify за рік.

Для порівняння, десять років тому, у 2014 році, приблизно 10 000 артистів заробляли зі Spotify щонайменше $10 000 на рік.

Одним із ключових факторів успіху Spotify компанія називає утримання користувачів. Також важливу роль відіграє безплатний доступ із рекламою: 60% Premium-підписників починали саме з нього. Доступність у багатьох країнах і адаптація цін під локальні ринки теж сприяли зростанню сервісу.

Наразі загальна кількість платних підписників усіх музичних стрімінгових сервісів перевищує 500 млн. З них близько 252 млн користуються Spotify. Водночас компанія вважає, що в найближчому майбутньому можливо досягти 1 мільярда платних підписок по всій індустрії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2023 році CEO Spotify отримав $345 млн. Жоден артист на платформі не заробив стільки за свою кар'єру. Артисти у Spotify отримують приблизно $0,003 за одне прослуховування пісні.