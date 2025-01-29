Е-гривня: НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової валюти

Національний банк України вивчає доцільність впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) — е-гривні. Зараз готується пілотний проєкт. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

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Що відомо

За словами Шабана, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їхній замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використовувати за бажанням.

«Проте на сьогодні рішення про масштабний випуск е-гривні ще не ухвалене», — каже Шабан.

Він зазначає, що допомогти в ухваленні такого рішення може пілотний проєкт, підготовка до якого вже розпочалася. Його планується провести на основі технології DLT (Distributed Ledger Technology) та у відкритому середовищі, тобто з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Це дасть змогу пересвідчитися, чи здатна е-гривня виконувати функції грошей, чи задовольнятиме вона потреби користувачів, чи ефективна її програмовність.

Що таке е-гривня

Шабан повідомив, що е-гривня — цифрові гроші НБУ електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк. Таке визначення містить закон України «Про платіжні послуги».

«Тобто це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді. Як і фізичні (готівкові) гроші, вона є зобов’язанням центрального банку», — розповів заступник голови НБУ.

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У разі ухвалення рішення про запровадження, е-гривня буде законним платіжним засобом в Україні та існуватиме лише в безготівковій формі — як доповнення до готівкової та безготівкової форм грошей. Вона має виконувати всі функції грошей, доступною у використанні для всіх без виключень категорій користувачів.

Передбачається, що у користувачів буде можливість за допомогою е-гривні здійснювати всі можливі типи платіжних операцій в Україні, зокрема:

перекази між фізичними особами (перекази між гаманцями користувачів);

оплату товарів та послуг;

платежі на користь держави;

благодійні платежі;

отримувати заробітну плату та інші доходи, соціальні виплати.

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