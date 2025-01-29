Національний банк України вивчає доцільність впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) — е-гривні. Зараз готується пілотний проєкт. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Е-гривня: НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової валюти
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Що відомо
За словами Шабана, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їхній замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використовувати за бажанням.
«Проте на сьогодні рішення про масштабний випуск е-гривні ще не ухвалене», — каже Шабан.
Він зазначає, що допомогти в ухваленні такого рішення може пілотний проєкт, підготовка до якого вже розпочалася. Його планується провести на основі технології DLT (Distributed Ledger Technology) та у відкритому середовищі, тобто з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Це дасть змогу пересвідчитися, чи здатна е-гривня виконувати функції грошей, чи задовольнятиме вона потреби користувачів, чи ефективна її програмовність.
Що таке е-гривня
Шабан повідомив, що е-гривня — цифрові гроші НБУ електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк. Таке визначення містить закон України «Про платіжні послуги».
«Тобто це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді. Як і фізичні (готівкові) гроші, вона є зобов’язанням центрального банку», — розповів заступник голови НБУ.
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У разі ухвалення рішення про запровадження, е-гривня буде законним платіжним засобом в Україні та існуватиме лише в безготівковій формі — як доповнення до готівкової та безготівкової форм грошей. Вона має виконувати всі функції грошей, доступною у використанні для всіх без виключень категорій користувачів.
Передбачається, що у користувачів буде можливість за допомогою е-гривні здійснювати всі можливі типи платіжних операцій в Україні, зокрема:
- перекази між фізичними особами (перекази між гаманцями користувачів);
- оплату товарів та послуг;
- платежі на користь держави;
- благодійні платежі;
- отримувати заробітну плату та інші доходи, соціальні виплати.
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Коментарі - 11
якщо не буде право вибору, то буде більше оплат готівкою або компанія котра почне коректно конвертувати крипту в гривню для оплат послуг і товарів — стане мільйонерами)
підтримую, вони вчергове хрінню займаються, а потім найпотужніший вийде і скаже, що знов 14 бригад неозброєні
прикро визнавати, але якщо поцікавитися, то можна виявити, що багато яких законопроєктів, законів, «ідей» і тому подібне як під трафарет з мордором, на жаль.
ну вони тут зможуть додатково налаштовувати строк, коли надана тобі цифрова е-гривня зникне, якщо ти її не використав, тобто по суті, ти не зможеш адекватно її відкладати, за таких умов
А нахрена це? Реалізація проекту потребуватиме мільярдів, це і так зрозуміло, бо треба щоб все це якось конвертувалося і переказувалося, для чого створювати якусь банківську хрінь, коли в людей і так купа проблем з банками))
І для чого мати цю е-гривню, якщо є готівка і безготівка в гривні, а накопичення або інвестиції тільки дурень буде тримати в гривнях, врешті решт стейблкоіни не дарма придумали))