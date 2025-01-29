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29 січня 2025, 10:48

Е-гривня: НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової валюти

Національний банк України вивчає доцільність впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) — е-гривні. Зараз готується пілотний проєкт. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Національний банк України вивчає доцільність впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) — е-гривні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За словами Шабана, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їхній замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використовувати за бажанням.

«Проте на сьогодні рішення про масштабний випуск е-гривні ще не ухвалене», — каже Шабан.

Він зазначає, що допомогти в ухваленні такого рішення може пілотний проєкт, підготовка до якого вже розпочалася. Його планується провести на основі технології DLT (Distributed Ledger Technology) та у відкритому середовищі, тобто з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Це дасть змогу пересвідчитися, чи здатна е-гривня виконувати функції грошей, чи задовольнятиме вона потреби користувачів, чи ефективна її програмовність.

Що таке е-гривня

Шабан повідомив, що е-гривня — цифрові гроші НБУ електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк. Таке визначення містить закон України «Про платіжні послуги».

«Тобто це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді. Як і фізичні (готівкові) гроші, вона є зобов’язанням центрального банку», — розповів заступник голови НБУ.

Читайте також:НБУ планує провести відкрите тестування е-гривні у наступному році

У разі ухвалення рішення про запровадження, е-гривня буде законним платіжним засобом в Україні та існуватиме лише в безготівковій формі — як доповнення до готівкової та безготівкової форм грошей. Вона має виконувати всі функції грошей, доступною у використанні для всіх без виключень категорій користувачів.

Передбачається, що у користувачів буде можливість за допомогою е-гривні здійснювати всі можливі типи платіжних операцій в Україні, зокрема:

  • перекази між фізичними особами (перекази між гаманцями користувачів);
  • оплату товарів та послуг;
  • платежі на користь держави;
  • благодійні платежі;
  • отримувати заробітну плату та інші доходи, соціальні виплати.

Читайте також:На сайті НБУ з’явилася сторінка про е-гривню

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+30
FogBRD
FogBRD
29 січня 2025, 11:12
#
Кому это нужно? сами и будут пользовать. а мы по старинке наличкой.
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
29 січня 2025, 11:29
#
Интересно, конечно. Но опять доп.расходы не на войну , насколько это целесообразно сейчас?
+
+30
FogBRD
FogBRD
29 січня 2025, 11:47
#
Насколько это целесообразно вообще. ведь это фантик с ограничением срока действия. вот тебе например нужны деньги которые имеют срок годности? не истратил до определенной даты и они исчезают.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
29 січня 2025, 12:03
#
Посмотрим. Нужны не нужны. Надеюсь, будет право выбора . Иногда есть постоянные оплаты, быстрые . Если будет выгодно, можно пользоваться .
+
+15
Я_ __
Я_ __
29 січня 2025, 12:40
#
TattiReuven

якщо не буде право вибору, то буде більше оплат готівкою або компанія котра почне коректно конвертувати крипту в гривню для оплат послуг і товарів — стане мільйонерами)
+
+15
Я_ __
Я_ __
29 січня 2025, 12:39
#
TattiReuven

підтримую, вони вчергове хрінню займаються, а потім найпотужніший вийде і скаже, що знов 14 бригад неозброєні
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
29 січня 2025, 11:55
#
Невже з 1.07., як і в рф? Все як під трафарет ((
+
0
Я_ __
Я_ __
29 січня 2025, 12:41
#
Kharakternyk

прикро визнавати, але якщо поцікавитися, то можна виявити, що багато яких законопроєктів, законів, «ідей» і тому подібне як під трафарет з мордором, на жаль.
+
0
TAN72
TAN72
29 січня 2025, 12:31
#
Банковские приложения,кредитные карты, зачем это дублирование или снова затянуть ошейник потуже.
+
0
Я_ __
Я_ __
29 січня 2025, 12:42
#
TAN72

ну вони тут зможуть додатково налаштовувати строк, коли надана тобі цифрова е-гривня зникне, якщо ти її не використав, тобто по суті, ти не зможеш адекватно її відкладати, за таких умов
+
0
Я_ __
Я_ __
29 січня 2025, 12:38
#
«За словами Шабана, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках.»

А нахрена це? Реалізація проекту потребуватиме мільярдів, це і так зрозуміло, бо треба щоб все це якось конвертувалося і переказувалося, для чого створювати якусь банківську хрінь, коли в людей і так купа проблем з банками))

І для чого мати цю е-гривню, якщо є готівка і безготівка в гривні, а накопичення або інвестиції тільки дурень буде тримати в гривнях, врешті решт стейблкоіни не дарма придумали))
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