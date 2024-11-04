На сайті Нацбанку з'явилась сторінка про е-гривню, що підтверджує те, що робота над створенням цифрової валюти в Україні продовжується.
4 листопада 2024, 10:56
На сайті НБУ з’явилася сторінка про е-гривню
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«Національний банк здійснює дослідження цифрових валют центральних банків та працює над створенням власної цифрової форми гривні — е-гривні», — йдеться у повідомленні.
Е-гривня — це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк.
Ключове призначення е-гривні, на думку регулятора, — ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівкову та безготівкову форми гривні.
Використання е-гривні має бути зручним та доступним для всіх верств населення, юридичних осіб, державних органів, банків та небанківських надавачів платіжних послуг, вважають в НБУ.
Джерело: Мінфін
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