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4 листопада 2024, 10:56

На сайті НБУ з’явилася сторінка про е-гривню

На сайті Нацбанку з'явилась сторінка про е-гривню, що підтверджує те, що робота над створенням цифрової валюти в Україні продовжується.

На сайті Нацбанку з'явилась сторінка про е-гривню, що підтверджує те, що робота над створенням цифрової валюти в Україні продовжується.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«Національний банк здійснює дослідження цифрових валют центральних банків та працює над створенням власної цифрової форми гривні - е-гривні», — йдеться у повідомленні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Національний банк здійснює дослідження цифрових валют центральних банків та працює над створенням власної цифрової форми гривні — е-гривні», — йдеться у повідомленні.

Е-гривня — це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк.

Ключове призначення е-гривні, на думку регулятора, — ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівкову та безготівкову форми гривні.

Використання е-гривні має бути зручним та доступним для всіх верств населення, юридичних осіб, державних органів, банків та небанківських надавачів платіжних послуг, вважають в НБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
4 листопада 2024, 11:06
#
Концтабір наближається.
+
+15
nitrolog
nitrolog
4 листопада 2024, 11:41
#
В тому що тепер не зможете приховувати свої прибутки? Ну тоді так, мені вас шкода
+
0
mantis05
mantis05
4 листопада 2024, 12:05
#
Просто имея дело с криптой или валютой- поможет обойти регуляторов. Ну, или вспомним как главный курощуп Украины, выводил лярды евро во Францию, пока для всех остальных существовал запрет. Закон- не одинаков для всех, и утилитарность е-гривны как раз в том, чтобы крепостных контролировать.
+
0
juular
juular
4 листопада 2024, 12:12
#
Да 100% тут на минфине, основная масса читателей — подпольные миллионеры, скрывающие «награбленное». Корейко Вы — смешны.
+
0
nitrolog
nitrolog
4 листопада 2024, 12:43
#
До цифрових валют йдуть усі нормальні держави, колись будуть часи коли не буде готівки взагалі, тут справа не мільйонерах, а в тому що тут нема чого лякатись. Це розвиток і логічні зміни які диктує цифровий світ
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0
juular
juular
4 листопада 2024, 13:14
#
Да. но это поднимает массу проблем, и моральных в том числе. И скорее всего, как ВО ВСЕХ 100% случаев, когда говорится «о порядке и безопасности» — это приведет к «цифровой диктатуре», сокращению прав и свобод… которых наша страна например, так и не успела «попробовать» в нормальной, здоровой мере. Вы праввы в одном — это непременно настанет, как бы мы не сопротивлялись. Я бы не хотел жить в таком мире и не разделяю позицию, что это «хорошо». То что мне и другим это не нравится — НЕ обозначает, что я/мы скрываем доходы и крадем что-то у государства. Скорее — наоборот. И собственно это «наоборот» никуда не денется, а станет жестче. Вот и все.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
4 листопада 2024, 11:39
#
И в чём её преимущество над безналичной гривной?
+
0
Rubi0
Rubi0
4 листопада 2024, 12:09
#
В том что можно просмотреть историю каждой гривны на 10−100−1000 транзакций . Следующим будет закон о запрете миксеров типа торнадо-кеш.
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