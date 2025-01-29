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29 січня 2025, 9:41

У 2024 році на 11 % поменшало справ про рейдерство — Опендатабот

323 кримінальні провадження про рейдерство зареєстровано у 2024 році за даними Офісу Генпрокурора. Найбільше справ зареєстровано через підробку документів. Про це йдеться в даних Опендатабот.

323 кримінальні провадження про рейдерство зареєстровано у 2024 році за даними Офісу Генпрокурора.
Фото:depositphotos

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Скарги бізнесу

До суду надійшло всього 28% від усіх проваджень. Водночас бізнес частіше звертається по допомогу: до 42% побільшало скарг від компаній за даними Офісу протидії рейдерству.

323 справи про рейдерство зафіксували торік — на 11% менше, ніж у 2023 році. Також це у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році.

Лише 28% усіх проваджень зареєстрованих минулоріч дійшли до суду. Це трохи більше, ніж в середньому було у перші роки повномасштабного вторгнення. Втім близько 40% справ потрапляли на розгляд у 2021 та 2020 роках.

74% від усіх кримінальних справ про рейдерство стосуються підробки документів (ст. 205−1 ККУ). Ще у 17% справи відкривали через протидію законній господарській діяльності (206 ККУ), а решта випадків стосувались протиправного заволодіння майном (ст. 206−2 ККУ).

Скарги на рейдерство

1 722 скарги щодо рейдерства торік зареєстрували в Офісі протидії рейдерству — удвічі менше, ніж у 2021 році. 10 710 таких скарг зафіксовано загалом за останні 5 років.

86% від усіх скарг стосуються рейдерства нерухомості. Ще у 14% випадків рейдери намагалися привласнити чужий бізнес.

В останні два роки кількість скарг від українців знизилася до 36%, водночас звернень від бізнесу побільшало до 42%. Також до 17% зросла частка скарг від органів місцевого самоврядування (сільські, міські, районні та інші ради). До порівняння, з 2020 по 2023 роки, в середньому, цей показник складав 7%.

Лише 30% усіх скарг було задоволено минулоріч. Ще 43% отримали відмову, а 27% випадків залишили без розгляду по суті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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