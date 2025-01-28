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28 січня 2025, 19:28

Китайський ШІ-стартап DeepSeek став жертвою масштабних кібератак

Китайський технологічний стартап DeepSeek, який працює у сфері штучного інтелекту (ШІ), повідомив, що 27 січня зазнав кібератаки, через яку користувачі не могли зареєструватися на сайті. Про це повідомляє Associated Press.

Китайський технологічний стартап DeepSeek, який працює у сфері штучного інтелекту (ШІ), повідомив, що 27 січня зазнав кібератаки, через яку користувачі не могли зареєструватися на сайті.
Фото: pixabay.com

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Компанія, чий штучний інтелект у вигляді чат-бота викликав ажіотаж у технологічному світі, заявила, що її сервіси зазнали «масштабних зловмисних атак». Однак зареєстровані користувачі могли увійти в систему без проблем.

DeepSeek привернула увагу індустрії штучного інтелекту минулого місяця, коли презентувала нову модель ШІ, яка, за її словами, не поступається аналогам від американських компаній, таких як OpenAI, розробник ChatGPT, і є більш економічно ефективною у використанні дорогих чипів Nvidia для навчання системи на величезних обсягах даних.

Читайте також: Китайський аналог ChatGPT перевертає ринки США та Європи

Різке зростання популярності викликало дебати про конкуренцію між США та Китаєм у розробці технологій штучного інтелекту. Однак деякі спостерігачі з американської технологічної індустрії висловили занепокоєння тим, що китайський стартап наздогнав американські компанії, які є лідерами у сфері генеративного ШІ, за значно нижчими витратами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після успіху DeepSeek генеральний директор OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити розробку нових продуктів. Він заявив, що OpenAI створить «значно кращі моделі», щоб підтвердити свою конкурентоспроможність.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
28 січня 2025, 19:41
#
Не дивно. Конкурент:)))
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