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28 січня 2025, 13:34

Coca-Cola відкликає продукцію в шести країнах Європи. У напоях виявили підвищений вміст хлорату

Європейський підрозділ компанії Coca-Cola оголосив про масове відкликання своїх напоїв у шести країнах Європи після виявлення високого рівня хлорату, який становить потенційну загрозу для здоров'я. Про це повідомляє France 24.

Європейський підрозділ компанії Coca-Cola оголосив про масове відкликання своїх напоїв у шести країнах Європи після виявлення високого рівня хлорату, який становить потенційну загрозу для здоров'я.
Фото: pixabay.com

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У компанії заявили, що банки та скляні пляшки, що містять підвищений рівень речовини, розповсюджувалися в Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі з листопада 2024 року.

«У нас немає точної цифри, але зрозуміло, що це значна кількість», — сказали у фірмі про кількість напоїв.

Наголошується, що продукція, яку відкликають, мала виробничий код від 328 GE до 338 GE і включала бренди Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss, Tropico та Fuze Tea.

«Більшість непроданої продукції уже вилучено з полиць магазинів, і ми продовжуємо вживати заходів, щоб вилучити з ринку всю продукцію, що залишилася», — заявили в Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Coca-Cola Europacific Partners попросила вибачення за відкликання напоїв. Зазначається, що підвищений вміст хлорату було виявлено під час планової перевірки на виробничому майданчику компанії у Генті (місто та громада у Фламандському регіоні Бельгії).

Французька філія Coca-Cola зазначила, що незалежні експерти оцінили ризик для споживачів як «дуже низький». Там додали, що жодних скарг від споживачів вони не отримували.

Хлорат

Хлорат утворюється як побічний продукт при використанні дезінфікуючих хлорних засобів для очищення води та переробки харчових продуктів.

У науковому висновку 2015 року Європейське агентство з безпеки харчових продуктів заявило, що довготривалий вплив хлоратів становить потенційну загрозу для здоров'я дітей, особливо тих, хто має легкий або помірний дефіцит йоду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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